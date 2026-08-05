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Cultura

Suzana Alves, ex-Tiazinha, detalha momento que sentiu ‘traição’ de Luciano Huck

Musa dos anos 90 relembrou período na TV e negou rivalidade com a 'Feiticeira' Joana Prado

Por Flávio Monteiro 5 ago 2026, 15h05 | Atualizado em 5 ago 2026, 15h06
Luciano Huck sorrindo, com as mãos formando um L sobre a cabeça, e uma mulher mascarada de preto atrás dele, com a boca aberta em um grito, em um cenário amarelo
Suzana Alves, a Tiazinha, e Luciano Huck (Reprodução/Twitter)
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A atriz Suzana Alves, mais conhecida por interpretar o papel de Tiazinha nos anos 90, revelou ter se sentido “traída” por Luciano Huck durante o período em que os dois trabalharam juntos no Programa H, da Band. Na época, Suzana era um dos destaques da TV brasileira, mas viu o apresentador e a direção do programa optando por lançar uma nova personagem, a Feiticeira, de Joana Prado, sem informá-la.

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“Me chamaram no camarim cinco minutos antes dela entrar no programa ao vivo. Só lembro que fiquei triste, fui chorar. Chorei só porque me senti traída. Nada a ver com a Joana, mas com a direção e com o Luciano”, disse ela, em entrevista ao programa Sensacional, da RedeTV.

Suzana também afirmou que nunca teve problemas pessoais com Joana Prado e que a rivalidade entre as duas foi alimentada pela imprensa. “A gente não se falava, mas não que a gente tenha discutido”, revelou. Ao relembrar o período em que viveu a personagem Tiazinha, a atriz disse ainda que precisou lidar com estereótipos e comentários negativos que afetaram sua saúde emocional.

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