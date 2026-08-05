Suzana Alves, ex-Tiazinha, detalha momento que sentiu ‘traição’ de Luciano Huck

A atriz Suzana Alves, mais conhecida por interpretar o papel de Tiazinha nos anos 90, revelou ter se sentido “traída” por Luciano Huck durante o período em que os dois trabalharam juntos no Programa H, da Band. Na época, Suzana era um dos destaques da TV brasileira, mas viu o apresentador e a direção do programa optando por lançar uma nova personagem, a Feiticeira, de Joana Prado, sem informá-la.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

“Me chamaram no camarim cinco minutos antes dela entrar no programa ao vivo. Só lembro que fiquei triste, fui chorar. Chorei só porque me senti traída. Nada a ver com a Joana, mas com a direção e com o Luciano”, disse ela, em entrevista ao programa Sensacional, da RedeTV.

Suzana também afirmou que nunca teve problemas pessoais com Joana Prado e que a rivalidade entre as duas foi alimentada pela imprensa. “A gente não se falava, mas não que a gente tenha discutido”, revelou. Ao relembrar o período em que viveu a personagem Tiazinha, a atriz disse ainda que precisou lidar com estereótipos e comentários negativos que afetaram sua saúde emocional.

Continua após a publicidade