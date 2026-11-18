A pintura seria leiloada na noite de terça, com lance inicial estimado entre 2,5 milhões e 3,5 milhões de dólares, cerca de 14,4 milhões a 20,2 milhões de reais. Em comunicado, a Secretaria de Cultura do México informou que pediu à casa de leilões informações completas sobre a procedência do quadro e o adiamento da venda.

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A contestação ganhou força depois que artistas e agentes culturais denunciaram que a obra teria sido retirada irregularmente do Museu Frida Kahlo, conhecido como Casa Azul. A acusação se baseia em um texto publicado em 2025 por Hilda Trujillo, ex-diretora da instituição. Segundo ela, a pintura constava no catálogo original do museu desde 1957, mas, a partir de 2011, passou a aparecer vinculada a diferentes proprietários, alguns deles no exterior. “Não se entende como e por que saiu do Museu Frida Kahlo”, declarou.

O episódio coloca em evidência uma questão que ultrapassa a disputa por uma pintura milionária: a circulação de obras de artistas latino-americanos em coleções privadas e mercados estrangeiros, muitas vezes marcada por lacunas na documentação de sua origem. Desde 1984, as obras de Kahlo são consideradas monumentos artísticos pelo México, que proíbe sua exportação. Na segunda-feira, 16, porém, a Secretaria de Cultura mexicana afirmou que Congreso de los pueblos por la paz deixou o país em 1952, antes da entrada em vigor da restrição.

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A informação não encerra a controvérsia sobre a passagem da obra pela Casa Azul. O que as autoridades querem esclarecer é como uma pintura que, segundo a ex-diretora, integrava o catálogo do museu desde 1957 foi parar no circuito internacional de colecionadores e sob quais condições.

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