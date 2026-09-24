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Cultura

Susana Werner e Júlio César vendem ‘tudo’ para deixar Portugal

Casal vai voltar a morar no Brasil

Por Giovanna Fraguito 24 set 2026, 18h00
Júlio César e Susana Werner
Júlio César e Susana Werner  (Reprodução/Instagram)
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Susana Werner e Júlio César vendem ‘tudo’ para deixar Portugal Priorizar nos meus resultados Google

Susana Werner, casada com o ex-jogador Júlio César, compartilhou nesta quinta-feira, 24, que está finalizando sua mudança de Lisboa, em Portugal. Ela e o marido  deixam o país onde moram há mais de uma década nesta sexta-feira. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, ela pediu desculpas por não conseguir se despedir de todos os amigos.

“Não tenho muito tempo em Portugal, vai ser uma correria doida. Só para deixar um beijinho, pedir desculpas que não vou conseguir ver todo mundo, talvez eu não veja ninguém”, lamentou ela. Werner declarou que o casal está vendendo móveis, roupas e imóveis, incluindo um apartamento de mais de 400 metros quadrados. “Estamos organizando papelada, coisas. Estamos vendendo tudo. O que? Tudo. Está uma loucura. É isso, faz parte. A vida é assim”, declarou ela.

O casal vai voltar a morar no Brasil. Em julho, ela precisou vir às pressas ao Rio de Janeiro após problemas familiares na família do ex-goleiro.

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