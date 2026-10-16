Susana Vieira testa se tem paciência para quem está começando em nova série da Globo

“Não tenho paciência para quem está começando” deixou de ser apenas uma das frases mais famosas de Susana Vieira para virar o ponto de partida de uma comédia protagonizada pela atriz. Em Escola Susana Vieira de Atuação, primeira série original do GloboPop, aplicativo gratuito de vídeos verticais curtos da Globo, ela interpreta uma professora de teatro que assume a missão de transformar atores iniciantes em grandes estrelas.

O problema é que a Susana Vieira não tem paciência com quem tá começando… pic.twitter.com/Tv2oGuB2Ce — Debbb (@ograndecaido) March 11, 2022

Criada e dirigida por Caíto Mainier, a série acompanha a convivência da professora com uma turma de alunos de diferentes perfis e ambições. Entre eles estão uma influenciadora em busca do DRT, uma estudiosa da teoria teatral, um dançarino fã de Michael Jackson, um aspirante com pouca aptidão para a atuação, um ex-bancário e um admirador que desenvolve uma fixação pela professora. O choque entre gerações rende conflitos e situações inusitadas em sala de aula, marcados pelas alfinetadas da professora e por referências à personalidade pública de Susana Vieira.

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Em entrevista ao gshow, Susana contou que gostou do texto e das piadas da personagem, especialmente das provocações dirigidas aos alunos. “No começo, tinha um pouco de apreensão porque era muito chato fazer um personagem antipático, mas topei”, revelou. Segundo ela, a professora é “um misto de Susana com a personagem da Branca Letícia [de Por Amor]” e tem como principal característica ser “bem sincerona”.

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Com 12 episódios, a série combina roteiro e improvisação para explorar o timing cômico da atriz em um formato feito para o celular. Os sete primeiros capítulos chegam gratuitamente ao GloboPop nesta sexta-feira, 16, enquanto os cinco restantes estreiam na próxima sexta-feira, 23

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