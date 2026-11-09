Susana Vieira alfineta Rafa Kalimann sobre atuação no ‘Altas Horas’

Susana Vieira chamou atenção ao comentar a entrada de influenciadores digitais no mercado da atuação. Ao falar sobre seu novo projeto no Globoplay, durante participação no Altas Horas, exibido no último sábado, 7, a atriz afirmou, em tom bem-humorado, que não tem paciência com os criadores de conteúdo que desejam seguir carreira na dramaturgia. A declaração ganhou repercussão, especialmente pela presença de Rafa Kalimann na atração.

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A veterana falava sobre a série vertical Escola Susana Vieira de Atuação, na qual interpreta uma versão de si mesma como professora de influenciadores interessados em se tornar atores. “É um bando de influenciadores, que são verdadeiramente influenciadores, mas eles querem ser atores na vida real também. E aí eles vão para a minha escola, mas eu não tenho paciência para nenhum deles. Eu é que estou brincando que não tenho paciência”, afirmou.

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A fala repercutiu também porque Rafa Kalimann estava no palco e sentada ao lado de Suzana. A ex-BBB iniciou a trajetória profissional como influenciadora digital e após o reality investiu na carreira de atriz, chegando a integrar o elenco da novela Família é Tudo (2024). Parte dos espectadores interpretou o comentário como uma possível indireta à colega, embora Susana não tenha citado seu nome.