Superlotação VIP no Rock in Rio: pratos de comida no chão e sobremesas reviradas

A superlotação do camarote VIP chegou, neste domingo, 6. Depois de dias vazios, a terceira noite de festival trouxe o público de peso para a área exclusiva onde os ingressos custam em torno de 3,5 mil reais. Parte do perrengue, por causa disso, é representada por filas imensas para pegar comida e achar um local, nem que seja no chão, para se acomodar, já que não há poltronas nem cadeiras suficientes. Muitos acabam tendo que se contentar com o bufê revirado já que a reposição não dá conta do volume de procura.

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