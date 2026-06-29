‘Supergirl’ alça voo fraco e fica atrás de ‘Toy Story 5’ nas bilheterias

Segundo dados da Rentrak, o título de maior arrecadação entre 25 e 28 de junho não foi a maior estreia da semana, Supergirl. O épico dos estúdios DC atraiu mais de 218 300 espectadores às salas e arrecadou cerca de 5,29 milhões, mas não foi páreo para Toy Story 5, que em sua segunda semana em cartaz foi visto por mais de 932 840 brasileiros e acumulou 22,6 milhões de reais. Ao todo, a animação da Pixar já tem bilheteria de 64,87 milhões de reais no Brasil. Ao redor do mundo, o valor já passa dos 585 milhões de dólares.

Supergirl era a maior aposta do cinema de super-heróis para o mês de junho, mas o público demonstrou pouco entusiasmo em torno do título, assim como a crítica, o que tem culminado em pouca divulgação boca-a-boca. O co-CEO dos estúdios DC, Peter Safran, reconheceu a frustração em comunicado, mas garantiu que seus planos seguem intactos: “Embora Supergirl não tenha atingido nossas expectativas de bilheteria, o filme é apenas um componente de uma estratégia mais ampla e de longo prazo da DC Studios, na qual continuamos confiantes”, declarou em comunicado.

O filme retrata a jornada da heroína Kara Zor-El através do universo em busca de um antídoto para seu super-cão de estimação, Krypto, envenenado por um bandido intergaláctico. O objetivo afasta a garota de seu cotidiano dedicado a bares e festas e a aproxima tanto da adolescente vingativa Ruthye (Eve Ridley), quanto o alienígena sanguinolento Lobo (Jason Momoa).

Toy Story 5, por sua vez, coloca a vaqueira Jessie no protagonismo contra um tablet infantil, Lilypad, que ameaça consumir toda a atenção da garota Bonnie. A luta entre tecnologia e brincadeiras à moda antiga leva a personagem a revisitar o próprio passado e encontrar novos aliados — como um dispositivo idealizado para ajudar crianças a lidar com a constipação.

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Confira a seguir o ranking com os dez filmes mais vistos nos cinemas no Brasil no fim de semana:

Toy Story 5 Supergirl Dia D Todo Mundo em Pânico Mestres do Universo Obsessão Backrooms: Um Não-Lugar Segredo Obscuro Quinze Dias Uma Infância Alemã

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