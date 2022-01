Super-heróis vão tomar os cinemas em 2022; veja agenda de estreias

O cinema contou com um empurrão essencial dos super-heróis (e seus vilões) em 2021, no período de retomada das salas — fechadas pela pandemia desde março de 2020. Homem Aranha: Sem Volta Para Casa, produzido pela Sony, foi o filme de maior bilheteria do ano, com mais de 1 bilhão de dólares arrecadado globalmente. O braço da Disney ainda levou para as telas Viúva Negra, Eternos, Venom 2 e Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, deixando a rival DC comendo poeira com a estreia tímida de Esquadrão Suicida. Nesse ano, porém, a queda de braço das gigantes promete ser mais equilibrada, com produções aguardadas de ambos os lados que devem fazer barulho ao longo do ano. Confira o que chega às telas em 2022:

Morbius – 27 de janeiro

Primeira grande estreia do ano, Morbius traz Jared Leto na pele do Dr. Michael Morbius, um médico infectado com uma espécie de vampirismo ao tentar se curar de uma doença sanguínea rara. Nas HQs, sem conseguir controlar seus instintos, a criatura cai na vilania e se transforma no Vampiro Vivo, personagem combatido pelo Homem-Aranha. Morbius, no entanto, não e um vilão tradicional — ele vive aterrorizado por suas vítimas, o que o leva a uma busca incessante pela cura de sua mutação. Além de mostrar a origem do personagem, o filme ainda é rodeado de expectativas em relação ao multiverso Sony-Marvel capitaneado por Homem-Aranha.

The Batman – 3 de março

Filme mais aguardado da DC este ano, The Batman chega aos cinemas em março rodeado de expectativas pela atuação de Robert Pattinson, que assume o papel do Homem-Morcego depois de Ben Affleck. O filme dirigido por Matt Reeves não faz parte do universo da marca (DCEU), mas deve inaugurar seu próprio fio condutor, com séries focadas no Departamento de Polícia de Gotham City e no vilão Pinguim já em negociação. A nova versão da história acompanha os primeiros anos de Bruce Wayne no combate ao crime.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura – 5 de maio

Aguardada continuação de Doutor Estranho, lançado em 2016, o filme do Universo Cinematográfico da Marvel deve intensificar ainda mais as teias do multiverso iniciado em Homem-Aranha: Sem Volta para Casa. A sequência se passa após os eventos de Vingadores: Ultimato, e acompanha o Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) em suas pesquisas sobre a joia do Tempo, até um inimigo interferir no processo desencadeando eventos complexos. Além de ter relação com os filmes do MCU, o longa também está ligado às séries recentes do Disney+, como Wanda Vision, Loki e a animação What If…?.

DC Liga dos Super-Pets – 19 de maio

Mirando o público infantil, a DC levará para as telas uma animação com animais famosos do universo da marca. Na trama, Krypto e Ace, os cachorros do Superman e do Batman, se unem para combater o crime enquanto seus donos são capturados por Lex Luthor. Na versão em inglês, o longa é dublado por nomes como Dwayne Johnson, Keanu Reeves e Kevin Hart.

Thor: Amor e Trovão – 7 de julho

O quarto filme do Deus Trovão chega aos cinemas no meio do ano, mas ainda não tem trailer divulgado. Até o momento, sabe-se que a história deve se iniciar logo após os acontecimentos de Vingadores: Ultimato, com o herói acima do peso e unido aos Guardiões da Galáxia. A trama é baseada nos quadrinhos Mighty Thor, de Jason Aaron, que introduz Jane Foster (Natalie Portman) como a Poderosa Thor depois que a cientista ganha poderes ao levantar o martelo do amado.

Adão Negro – 28 de julho

Protagonizado por Dwayne Johnson, o The Rock, o filme foi idealizado pela DC ainda nos anos 2000, mas demorou a ser produzido em função da agenda do ator e da pandemia. O longa conta a história do ora arqui-vilão, ora anti-herói Adão Negro, que ganhou poderes do mago Shazam e acabou se corrompendo. Adão era um escravizado do antigo Egito que usou os poderes para libertar seu povo e tomar o trono para si. Ele, então, se transforma em um tirano, e acaba banido para uma prisão. O filme deve acompanhar seu retorno depois de 5.000 anos de exílio, além de introduzir a Sociedade da Justiça, primeira liga de super-heróis da DC, abrindo caminhos para a expansão do universo.

Homem-Aranha: Através do Aranhaverso – 6 de outubro

Sequência da animação de 2018, o filme traz de volta o Homem-Aranha do jovem Miles Morales, que deve explorar os confins do multiverso e topar com mais versões do herói-aracnídeo vindas de outras dimensões. A trama se passará dois anos depois do primeiro longa, e será dividida em duas partes. A primeira estreia em outubro e conta com as vozes de Shameik Moore como Miles Morales, Liev Schrieber como um novo vilão e Mahershala Ali como Aaron Davis.

The Flash – 3 de novembro

O filme solo do velocista da DC Comics não teve muitas informações reveladas até então, mas sabe-se que a trama retratará a saga do Ponto de Ignição, quando o herói volta no tempo para impedir o assassinato de sua mãe pelo Flash-reverso. Ao retornar para o presente, descobre que a pequena viagem acarretou inúmeras consequências na linha temporal.

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre – 10 de novembro

Pantera Negra sofreu uma baixa irreparável em agosto de 2020, quando o protagonista Chadwick Boseman morreu vítima de um câncer que tratava em segredo. Com a perda, começaram a circular rumores sobre quem substituiria T’Challa, mas o produtor Nate Moore assegurou que isso não irá acontecer, e o rei não será mais visto no universo. Marcada para estrear em novembro, a sequência tem sido mantida sob sigilo, mas deve envolver um conflito entre Wakanda e o reino de Atlantis.

Aquaman e o Reino Perdido – 15 de dezembro

Fechando o ano dos heróis nos cinemas, Jason Momoa voltará para as telas na pele de Aquaman, o grandalhão aquático da DC. Ainda não há teasers ou detalhes revelados sobre a trama da sequência, mas o diretor James Wan disse que o longa será mais sério e “relevante para os tempos de hoje” do que o anterior. Momoa, por sua vez, disse que há muito humor, e usou o Instagram para apresentar o novo uniforme do herói.