Suely procura Adriana: confira resumo de Quem Ama Cuida nesta terça, 21
Resumo da novela das 9 da Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto
Capítulo 55 – terça-feira, 21
Adriana descobre que Ademir tem uma relação com Suely. Bruna se nega a ir ao hospital, e Pedro lembra à esposa sobre as recomendações do médico. Ademir demite Suely, e Adriana aproveita para oferecer ajuda à secretária. Adriana conta a Maurício que descobriu a relação de Ademir com outras mulheres. Edson convence Carmita de fazer um empréstimo no banco para ele. Ingrid diz a Pilar que gostaria de assumir a presidência da joalheria. Nancy observa o interesse de Joel em Adriana. Pilar avisa a Ademir que ela e Ulisses querem colocar Ingrid na presidência. Silvana procura o escritório de Pedro para defender Tiago. Gilda conta a Tiago sobre a intenção da família de retirá-lo do cargo. Suely procura Adriana disposta a contar tudo o que sabe sobre Ademir.