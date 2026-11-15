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Cultura

Sucesso no TikTok, ‘Uma Breve Estadia no Inferno’ desafia crenças religiosas

Lançado em 2009 por um biólogo mórmon, livro imagina um purgatório sem tortura, no qual o pior castigo para os infiéis é a repetição eterna

Por Diego Braga Norte 15 nov 2026, 08h00
Homem de meia-idade, cabelos grisalhos e óculos pretos, vestindo uma blusa marrom, sentado em um banco de metal preto com um cercado de madeira e folhagens verdes ao fundo
IRONIA - Steven L. Peck: inspirado na obra do argentino Jorge Luis Borges (Steven L. Peck/.)
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Quando lançou Uma Breve Estadia no Inferno, em 2009, o biólogo mórmon Steven L. Peck, professor da Universidade Brigham Young, em Provo, no estado americano de Utah, não imaginava o que viria. Por uma década, a novela viveu de vendas modestas e de um pequeno séquito de fiéis. Ele a escreveu, aliás, só para um grupo de amigos. Por volta de 2024, porém, jovens leitores a descobriram e espalharam a palavra pelo TikTok, Reddit e YouTube. O livro explodiu: acumula mais de 100 000 avaliações no Goodreads, foi traduzido para quinze idiomas e, em maio, entrou na coleção Vintage Classics, no Reino Unido. Agora, ganha sua primeira tradução no Brasil. Peck, que não acompanhava as redes, soube do fenômeno pela filha. “Fiquei muito surpreso, para ser sincero”, disse ele a VEJA.

A trama segue Soren Johansson, mórmon que morre de câncer aos 45 anos e descobre, diante de um demônio burocrata, que a religião verdadeira era o zoroastrismo, fé persa fundada pelo profeta Zaratustra e uma das mais antigas do mundo. “Se você não é zoroastrista, lamento, mas o seu destino é o Inferno.” Para sair da condenação eterna, ele precisa achar, numa biblioteca infinita, o livro que conta a história de sua vida. Os condenados improvisam. Um tenta construir um telescópio, outros refugiam-se em vícios e cobiças. A biblioteca disfuncional é uma referência direta ao conto A Biblioteca de Babel, de Jorge Luis Borges. “A obra dele influenciou diretamente o livro. Sou um grande fã”, diz Peck. Já o zoroastrismo foi escolha “meio arbitrária”, ele queria uma religião obscura, que poucas pessoas conhecessem a fundo.

Capa de livro com ilustração de uma grade quadriculada em perspectiva, com tons de bege e linhas pretas. No centro, uma faixa diagonal clara contém o título UMA BREVE ESTADIA NO INFERNO em vermelho e o nome do autor STEVEN L. PECK em azul, separados por uma pequena silhueta preta de uma pessoa caindo
Uma BREVE ESTADIA NO INFERNO, de Steven L. Peck (tradução de André Czarnobai, Intrínseca, 144 págs., R$ 59,90 e R$ 39,90 em e-book) (./.)

Por que um inferno sem tortura, com comida e bebida à vontade assusta tanto? Uma das palavras mais usadas para descrever o livro nas redes sociais é “perturbador”. A hipótese é que ele toca num pavor contemporâneo, o medo do tédio. Numa era de atenção fragmentada e constante, muita gente se apavora ao ter de esperar uma consulta, um ônibus ou um programa começar, ainda mais sem conexão com a internet. “Meu inferno é uma repetição sem fim. As mesmas salas, os mesmos quiosques que fornecem comida”, conta o autor.

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O tédio é metódico, com corredores intermináveis, andares inumeráveis e um tempo que se conta em bilhões de anos. E há a mesmice humana. Todos são brancos, americanos, mortos entre 1939 e 2043. Nenhum idoso, nenhuma criança, nenhum negro, asiático ou hispânico. Para o biólogo, a diversidade é o que torna a Terra alegre. Viver para sempre procurando um livro impossível de ser achado e entre pessoas parecidíssimas conosco deve mesmo ser um castigo duro de encarar.

Publicado em VEJA de 13 de novembro de 2026, edição nº 3021

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