Sucesso de público, exposição OsGemeos ganha tour virtual

A exposição OsGemeos: Segredos, sucesso de público em 2020, apesar da pandemia, agora pode ser vista através de uma tour virtual com experiência em 360º. A Pinacoteca de São Paulo disponibilizou hoje, 19, a exposição dos irmãos Gustavo e Otávio Pandolfo em seu site, de forma gratuita, garantindo a todos navegar pelos mais de 1.000 itens que passeiam pelo imaginário criativo e colorido dos artistas e os dez espaços dedicados à mostra, com sete salas expositivas, o octógono, o hall e o pátio. As obras passeiam pela visão particular, e muito colorida, da experiência urbana e artística dos irmãos aplicadas dentro da realidade.

A mostra, inaugurada no dia 15 de outubro de 2020, estava prevista para abrir as portas no começo do ano, mas acabou interrompida pela pandemia. Quando os museus reabriram em São Paulo com capacidade reduzida, OsGemeos: Segredos vendeu seus ingressos do primeiro lote em apenas três dias. Mais de 90.000 pessoas visitaram presencialmente a exposição até março de 2021, quando o museu precisou fechar as portas em decorrência do Plano São Paulo de combate à Covid-19.

A tour online também trás detalhes sobre os bastidores da montagem da mostra e uma entrevista com o curador e diretor-geral da Pinacoteca, Jochen Volz, que fala sobre todos os desafios e êxitos do processo de montagem. Em janeiro deste ano, a Pinacoteca já havia disponibilizado em vídeo uma visita guiada conduzida pelos próprios artistas para o público escolar, como alunos e professores. Essa visita foi vista por 32.000 pessoas.

Na mesma linha de tours virtuais, recentemente o Museu do Ipiranga também abriu suas portas, as virtuais, para um passeio com experiência 360º. As câmeras captam diversos ambientes do edifício, como o Salão Nobre e o saguão principal, e do canteiro de obras, que permitem acompanhar a reforma. A previsão para a reabertura da instituição é setembro de 2022.