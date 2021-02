Streaming HBO Max ganha data de lançamento no Brasil

A Warner Bros., depois de muita especulação, bateu o martelo e definiu a data de lançamento da HBO Max na América Latina. A plataforma de streaming que reunirá os canais HBO, TNT, CNS, além dos filmes de heróis com a marca da DC (Batman e Mulher Maravilha) e séries como Game Of Thrones, Friends e The Big Bang Theory estará disponível no Brasil em junho de 2021.

Os países da América Latina serão os primeiros a ter acesso a plataforma além dos Estados Unidos, que já desfrutam do conteúdo desde maio de 2020. A chegada ao país americano, entretanto, está recheada de controvérsias: com o fechamento dos cinemas na pandemia, a Warner decidiu que todos os filmes com seu selo estrearão nas salas em 2021 e ao mesmo tempo na HBO Max.

A decisão não agradou os cineastas que não foram avisados antecipadamente sobre a estratégia. Christopher Nolan de Tenet e M. Night Shyamalan de Fragmentado, por exemplo, se pronunciaram publicamente. Nolan chegou a dizer que a HBO Max é “o pior serviço de streaming do mundo” e sugeriu que a Warner traiu o cinema.

Após reuniões, o estúdio acertou um novo acordo com os profissionais do cinema. Segundo o site americano Bloomberg, a distribuidora dará uma porcentagem maior do dinheiro recebido para lançar digitalmente suas produções e cortará pela metade o valor de bilheteria necessário para liberar a cláusula de participação nos lucros de cineastas.

No Brasil ainda não há informações sobre essa simultaneidade dos filmes nos cinemas e no streaming. A Warner ainda afirmou que todos os assinantes diretos da HBO Go, atual plataforma do canal pago, terão acesso ao HBO Max.