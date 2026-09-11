Stray Kids no Rock in Rio hoje: horário e onde assistir ao show

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Stray Kids encerra a noite de K-pop no Palco Mundo do Rock in Rio 2026 nesta sexta-feira. Saiba mais sobre o grupo sul-coreano que vem conquistando o mundo com sua autonomia criativa e performances explosivas, e onde assistir ao vivo o show mais aguardado do festival.

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O Stray Kids faz nesta sexta-feira, 11, um dos shows mais aguardados do Rock in Rio 2026. Estreante no festival, o grupo sul-coreano em alta no Google Trends será responsável por encerrar a programação do Palco Mundo em uma noite marcada pelo protagonismo do K-pop na Cidade do Rock.

A apresentação está prevista para começar às 0h05, já na madrugada de sábado, 12. O público poderá acompanhar o show ao vivo pelo Multishow e pelo Globoplay.

Antes do Stray Kids, o Palco Mundo recebe o grupo NEXZ, às 16h40, a cantora Hwasa, às 19h, e o DJ brasileiro Alok, que apresenta o projeto Keep Art Human a partir das 21h20. No Palco Sunset, o encerramento ficará a cargo do Jamiroquai, com show marcado para as 22h45.

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Quem é o Stray Kids?

Formado por Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N, o Stray Kids foi criado pela gravadora sul-coreana JYP Entertainment a partir de um programa de competição exibido em 2017. O grupo estreou oficialmente no ano seguinte e construiu uma identidade baseada na combinação de hip-hop, música eletrônica, pop e performances de forte apelo visual.

Uma das principais características do Stray Kids é a participação direta dos integrantes na criação de seu repertório. Bang Chan, Changbin e Han integram o núcleo de produção conhecido como 3Racha, responsável por compor e produzir parte significativa das músicas lançadas pelo grupo. A autonomia criativa ajudou a consolidar uma sonoridade própria e a aproximar os artistas de sua base internacional de fãs, chamada Stay.

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O crescimento fora da Coreia do Sul ganhou força com músicas como God’s Menu, Back Door, Thunderous, Maniac e S-Class. Os trabalhos do grupo também alcançaram as primeiras posições da parada americana Billboard 200, ampliando a presença do conjunto no mercado internacional.

A apresentação no Rock in Rio marca a estreia do Stray Kids no festival e reforça o avanço do gênero na programação de grandes eventos brasileiros.

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Onde assistir ao show do Stray Kids no Rock in Rio?

O show do Stray Kids no Rock in Rio será transmitido ao vivo pelo Multishow e pelo Globoplay. A apresentação está marcada para as 0h05, já na madrugada de sábado, 12, no Palco Mundo.