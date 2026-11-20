Stênio Garcia, de 94 anos, desabafou no Instagram sobre o processo que move contra as filhas, Cássia e Gaya Piovesan. “Não basta me roubarem, agora querem me matar!”, escreveu o ator, que afirma ter passado mal ao saber de uma nova movimentação no caso. Segundo ele, sentiu dores nas pernas, ainda se sente estranho e iria ao médico, com suspeita de trombose. “Não quero luxo, só quero o direito de continuar existindo, e para isso preciso dos meus remédios. Rezem por mim!”

Na postagem, Stênio diz que as filhas deixaram claro, desde 2023, que a comunicação seria feita apenas entre advogados, até que ele abrisse mão do que chama de “único recurso que me restou”. “Sou pai, amo minhas filhas e sempre vou amar, mas amor é sobre ensinar e cuidar, não sobre ser tapete de filho”, afirmou. Ele também disse que não quer acordo: “Que acordo podem me oferecer se nem os 2 166 reais que a juíza mandou elas querem me pagar?”

A publicação traz também um vídeo com o advogado do ator, Luiz Mantovani. Segundo ele, a defesa das filhas apresentou uma nova petição sobre a permanência de uma das partes no imóvel em disputa. Mantovani criticou a tentativa de garantir a presença de Stênio em uma audiência de mediação e disse que o estresse pode agravar problemas cardíacos, hipertensão e outras condições de saúde do artista. Ele descartou uma conciliação neste momento e contestou alegações da advogada das filhas, Sylvia Drumond.

A disputa gira em torno de um apartamento em Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A ação foi aberta em outubro de 2025 e passou a tramitar em segredo de Justiça. Stênio afirma ter direito ao usufruto vitalício do imóvel, que doou às filhas em 1992, e diz que Cássia e Gaya o alugam sem avisá-lo e sem repassar qualquer valor. Ele também as acusa de abandono “afetivo e material”.

Continua após a publicidade

Em entrevista ao Domingo Espetacular, Cássia e Gaya negaram qualquer tipo de abandono, e afirmaram que o pai tem alto poder aquisitivo. Em agosto, Gaya disse que ele sabia que o imóvel estava alugado. Em outro movimento na Justiça, as duas pediram que Stênio seja ouvido individualmente, sem a presença da mulher, Marilene Saade, o que a defesa do ator contesta.

A advogada das filhas, Sylvia Drumond, foi procurada por VEJA, mas não respondeu até a publicação deste texto.