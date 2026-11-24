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Em disputa judicial contra a ex-mulher Clarice Piovesan e as filhas, Stênio Garcia recusou tentativa de conciliação e pediu o bloqueio de quase 16 mil reais das contas da antiga companheira por falta de pagamento pelo uso de imóvel no Rio. Entenda os detalhes do impasse familiar.

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Stênio Garcia recusou uma tentativa de conciliação na disputa judicial que trava com a ex-mulher, Clarice Piovesan, e as filhas, Cássia e Gaya. Em nova manifestação no processo, o ator também solicitou à Justiça o bloqueio de cerca de 15,7 mil reais nas contas da antiga companheira e demonstrou não ter interesse em participar de uma eventual sessão de mediação.

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O artista alega que Clarice descumpriu uma decisão de maio deste ano, que determinou o pagamento de uma taxa mensal pelo uso de um imóvel localizado em Ipanema, Zona Sul do Rio de Janeiro.

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Em uma planilha apresentada à Justiça, a defesa do artista contabilizou sete parcelas em atraso. Com os juros e correção monetária, o débito chegou ao valor de R$ 15. 768,21. Diante disso, Stênio pediu o bloqueio do montante nas contas da ex-mulher.

Clarice e as filhas do ator haviam solicitado a realização de uma audiência presencial de mediação para tentar um acordo. Com a recusa de Stênio, caberá à 3ª Vara Cível da Comarca da Capital do Rio de Janeiro avaliar o pedido. A informação foi divulgada pelo Metrópoles e confirmada pela coluna GENTE.

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