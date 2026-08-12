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Cultura

Stênio Garcia acusa filhas de questionarem sua saúde mental em briga judicial

Ator trava uma batalha na Justiça com as herdeiras

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 ago 2026, 20h20 | Atualizado em 13 ago 2026, 10h06
Montagem de duas fotos de um homem idoso, branco, com cabelo grisalho e espetado, sentado em uma cadeira de vime em um jardim. Na imagem da esquerda, ele tem expressão séria, olhando para frente. Na imagem da direita, ele está com a boca aberta em um grito e os olhos arregalados, com as mãos abertas para os lados
Stênio Garcia (Instagram/Reprodução)
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Stênio Garcia acusa filhas de questionarem sua saúde mental em briga judicial Priorizar nos meus resultados Google

Stênio Garcia voltou a falar publicamente sobre a disputa judicial que mantém com as filhas, Cássia e Gaya. Em um vídeo publicado em seu perfil no Instagram, o ator de 94 anos afirmou que sua capacidade mental teria sido questionada no processo e fez questão de ressaltar que permanece lúcido e ativo, expondo inclusive número do CPF.

“Vim aqui provar que estou presente e em plena atividade, disposto para trabalhar. Acabei de fazer um filme e faço quantos vierem. Tenho disposição para isso. Não admito pessoas afirmarem que eu não estou em plena sanidade mental. Estou aqui. Eu, Stênio Garcia Faro, presente”, disparou.

O conflito familiar envolve um apartamento em Ipanema, na Zona Sul do Rio. Stênio afirma que doou o imóvel para Cássia e Gaya em 1992, quando elas ainda eram menores de idade, mas manteve para si o usufruto vitalício. Na legenda do vídeo, o ator mencionou a disputa.

“Esse dinheiro era meu e nunca vi um real. Por conta disso, estão dizendo que não tenho sanidade mental? Eu treino diariamente, tomo minhas próprias decisões e acabei de ser protagonista em um filme. Não admito ser incapacitado por ninguém enquanto Deus permitir que eu tenha saúde e total sanidade mental. Isso é devastador para um homem que foi pai e mãe de duas filhas”, escreveu.

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Na ação, Stênio afirma viver atualmente da aposentadoria do INSS e da ajuda da família de sua mulher, Marilene Saade. Ele declarou estar em situação de “vulnerabilidade financeira extrema” e disse ter sido abandonado “afetiva e materialmente” pelas filhas. Também pediu 200 mil reais em indenização por perdas e danos.

As filhas, por sua vez, apresentaram suas defesas na Justiça em abril e contestaram a versão apresentada pelo pai. Na época, Cássia e Gaya afirmaram que nunca abandonaram Stênio e que o afastamento foi por parte dele. “A gente nunca deixou de procurá-lo em momento algum. A gente tenta, mas também não consegue falar com ele. Ele nunca precisou de ajuda nenhuma, nunca. Nem financeiramente, nem emocionalmente. Nunca. Ele é um idoso de alto poder aquisitivo”, contou Cássia.

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As ações de indenização que deram o que falar em 2026

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