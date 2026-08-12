Stênio Garcia acusa filhas de questionarem sua saúde mental em briga judicial

Stênio Garcia voltou a falar publicamente sobre a disputa judicial que mantém com as filhas, Cássia e Gaya. Em um vídeo publicado em seu perfil no Instagram, o ator de 94 anos afirmou que sua capacidade mental teria sido questionada no processo e fez questão de ressaltar que permanece lúcido e ativo, expondo inclusive número do CPF.

“Vim aqui provar que estou presente e em plena atividade, disposto para trabalhar. Acabei de fazer um filme e faço quantos vierem. Tenho disposição para isso. Não admito pessoas afirmarem que eu não estou em plena sanidade mental. Estou aqui. Eu, Stênio Garcia Faro, presente”, disparou.

O conflito familiar envolve um apartamento em Ipanema, na Zona Sul do Rio. Stênio afirma que doou o imóvel para Cássia e Gaya em 1992, quando elas ainda eram menores de idade, mas manteve para si o usufruto vitalício. Na legenda do vídeo, o ator mencionou a disputa.

“Esse dinheiro era meu e nunca vi um real. Por conta disso, estão dizendo que não tenho sanidade mental? Eu treino diariamente, tomo minhas próprias decisões e acabei de ser protagonista em um filme. Não admito ser incapacitado por ninguém enquanto Deus permitir que eu tenha saúde e total sanidade mental. Isso é devastador para um homem que foi pai e mãe de duas filhas”, escreveu.

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Na ação, Stênio afirma viver atualmente da aposentadoria do INSS e da ajuda da família de sua mulher, Marilene Saade. Ele declarou estar em situação de “vulnerabilidade financeira extrema” e disse ter sido abandonado “afetiva e materialmente” pelas filhas. Também pediu 200 mil reais em indenização por perdas e danos.

As filhas, por sua vez, apresentaram suas defesas na Justiça em abril e contestaram a versão apresentada pelo pai. Na época, Cássia e Gaya afirmaram que nunca abandonaram Stênio e que o afastamento foi por parte dele. “A gente nunca deixou de procurá-lo em momento algum. A gente tenta, mas também não consegue falar com ele. Ele nunca precisou de ajuda nenhuma, nunca. Nem financeiramente, nem emocionalmente. Nunca. Ele é um idoso de alto poder aquisitivo”, contou Cássia.

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