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Cultura

Stayin’ Alive: homem de 97 anos morre na própria festa de aniversário logo após dançar ao som de sucesso do Bee Gees

Idoso comemorava a data com amigos na Califórnia quando morreu repentinamente; momentos antes, havia sido filmado dançando a música

Por Da Redação 6 nov 2026, 07h52
Homem idoso de cabelos brancos, óculos pretos e camisa preta dançando em festa, com luzes verdes e vermelhas projetadas em sua calça. Ao fundo, uma mulher de cabelos longos e escuros, blusa azul e saia clara.
Vito, de 97 anos, morreu na própria festa de aniversário após dançar Stayin' Alive (Reprodução/TikTok)
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Um homem de 97 anos morreu durante sua própria festa de aniversário na Califórnia, nos Estados Unidos, momentos depois de dançar ao som de Stayin’ Alive, um dos maiores sucessos dos Bee Gees. Identificado como Vito, o idoso celebrava a data em uma festa com temática de Halloween, cercado de amigos, quando morreu repentinamente, pouco depois de os convidados cantarem parabéns.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram Vito sorrindo, batendo palmas e dançando ao som da música lançada na década de 1970. Vestido com camisa social preta e calça, ele aparece animado durante a comemoração, que terminou de forma inesperada. A ironia ocorre porque, na tradução livre, a música significa ‘continue vivo’.

O que aconteceu durante a festa?

A celebração havia sido organizada com a ajuda da confeiteira Eden Malinoff, de 24 anos, vizinha de Vito em Los Angeles. Ela publicou um vídeo no TikTok em homenagem ao aniversariante e relatou os últimos momentos do idoso.

“Esse homem viveu a vida intensamente, até seus últimos momentos, literalmente. Aos 24 anos, eu não conseguia acompanhar o ritmo dele. Era a alma da festa”, afirmou.

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Segundo Malinoff, Vito era conhecido pela disposição e pelo gosto por comemorações. A confeiteira contou que, apesar da diferença de idade, ele fazia parte de seu grupo de amigos.

O que se sabe sobre a morte do idoso?

O melhor amigo de Vito confirmou a morte nas redes sociais e revelou que ele enfrentava problemas de saúde cuja gravidade não era conhecida pelas pessoas próximas.

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“Ele tinha alguns problemas de saúde, mas não sabíamos que eram tão graves. Ele partiu em paz, ao som de suas músicas favoritas”, escreveu.

A causa exata da morte não foi informada.

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Ao comentar o episódio, Malinoff afirmou que, apesar do desfecho inesperado, acreditava que o amigo gostaria de ter passado seus últimos momentos daquela maneira. “Ele estava cercado de pessoas que amava, estávamos celebrando sua vida longa e plena, e sou muito grata por ter podido fazer parte disso”, declarou.

O vídeo publicado pela confeiteira em homenagem a Vito alcançou 9,5 milhões de visualizações no TikTok.

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Morte
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