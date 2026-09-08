Star Wars vai retornar aos cinemas em IMAX para seu aniversário de 50 anos

Star Wars: episódio IV – Uma Nova Esperança vai retornar as telonas em 2027 em um formato especial. Devido a celebração do aniversário de 50 anos de suas estreia, o longa vai voltar as salas de cinema em IMAX e IMAX 70 MM.

Além do filme que deu o pontapé inicial à franquia, a Lucasfilm também confirmou que Star Wars: Starfighter, longa estrelado por Ryan Gosling e com direção de Shawn Levy, 28 de maio de 2027, exatamente 50 anos após a estreia de Uma Nova Esperança, também chegará aos cinemas neste formato. Desde sua estreia original, nunca houve qualquer tipo de exibição no formato expandido.

Gosling interpreta Kade Auberon em Starfighter; a sinopse do filme adianta: “Quando um malandro cínico se depara com seu passado misterioso, ele é lançado em uma perigosa aventura pela galáxia que o coloca em rota de colisão com o destino.”

O elenco inclui Matt Smith, Mia Goth, Aaron Pierre, Jamael Westman, Daniel Ings, Flynn Gray e Amy Adams. O filme é escrito por Jonathan Tropper, produzido por Levy e Kathleen Kennedy, com Gosling, Dan Levine, Mary McLaglen e Josh McLaglen como produtores executivos.

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As exibições em IMAX 70mm ganharam ainda mais força nos últimos anos, especialmente após o sucesso de A Odisseia, de Christopher Nolan. Com sessões disponíveis em apenas algumas salas ao redor do mundo, o formato alcançou números expressivos de bilheteria e ajudou a reforçar o interesse do público pelas projeções em película de grande formato.

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A Odisseia se tornou o lançamento de maior bilheteria da história do IMAX, ultrapassando US$ 450 milhões arrecadados mundialmente. O longa também estendeu suas sessões em IMAX 70mm até setembro, chegando a uma temporada de 11 semanas nos cinemas. O sucesso demonstra a força do formato e ajuda a explicar por que grandes produções continuam apostando na experiência das telas gigantes.