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Cultura

Star Wars: sabre de Darth Vader é vendido por quase R$ 26 milhões

Objeto usado na cena em que vilão revela ser pai de Luke Skywalker bate recorde em leilão nos Estados Unidos

Por Ana Rita Fernandes 13 nov 2026, 14h07
Darth Vader, personagem de Star Wars, em traje preto completo e capacete, empunha um sabre de luz amarelo brilhante em um cenário futurista iluminado por luz vermelha
Personagem caracterizado como **Darth Vader** posa durante experiência interativa de *Star Wars* promovida pela **Hasbro** e pela **Amazon** no Empire State Building, em Nova York, em foto de arquivo de 2024. (Evan Agostini/Invision/The Associated Press/Reprodução)
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Star Wars: sabre de Darth Vader é vendido por quase R$ 26 milhões Priorize VEJA no Google

O sabre de luz usado por Darth Vader em O Império Contra-Ataca (1980) e O Retorno de Jedi (1983) foi vendido por 4,875 milhões de dólares, cerca de 26 milhões de reais, em um leilão nos Estados Unidos. A peça, que aparece em uma das cenas mais emblemáticas da franquia, quando o vilão revela a Luke Skywalker ser seu pai, superou com folga as expectativas dos organizadores, que estimavam um lance superior a 1 milhão de dólares.

O leilão, organizado pela Heritage Auctions e batizado de “The Ultimate Star Wars Auction”, reuniu 27 sabres de luz utilizados nos filmes da saga. Segundo a casa de leilões, a venda estabeleceu um recorde mundial para um objeto de cena de Star Wars arrematado em leilão. O valor também ultrapassou o recorde anterior, registrado em julho, quando o sabre de Luke Skywalker, acompanhado de sua mão decepada, ambos de O Império Contra-Ataca, foi vendido por 3,75 milhões de dólares.

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Brian Chanes, diretor sênior de entretenimento e Hollywood da Heritage Auctions, classificou a peça como o “Santo Graal” para colecionadores da franquia. “É o que estava no set. É da sequência mais icônica de toda a franquia”, afirmou.

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