Star Wars: sabre de Darth Vader é vendido por quase R$ 26 milhões

O sabre de luz usado por Darth Vader em O Império Contra-Ataca (1980) e O Retorno de Jedi (1983) foi vendido por 4,875 milhões de dólares, cerca de 26 milhões de reais, em um leilão nos Estados Unidos. A peça, que aparece em uma das cenas mais emblemáticas da franquia, quando o vilão revela a Luke Skywalker ser seu pai, superou com folga as expectativas dos organizadores, que estimavam um lance superior a 1 milhão de dólares.

O leilão, organizado pela Heritage Auctions e batizado de “The Ultimate Star Wars Auction”, reuniu 27 sabres de luz utilizados nos filmes da saga. Segundo a casa de leilões, a venda estabeleceu um recorde mundial para um objeto de cena de Star Wars arrematado em leilão. O valor também ultrapassou o recorde anterior, registrado em julho, quando o sabre de Luke Skywalker, acompanhado de sua mão decepada, ambos de O Império Contra-Ataca, foi vendido por 3,75 milhões de dólares.

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Brian Chanes, diretor sênior de entretenimento e Hollywood da Heritage Auctions, classificou a peça como o “Santo Graal” para colecionadores da franquia. “É o que estava no set. É da sequência mais icônica de toda a franquia”, afirmou.

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