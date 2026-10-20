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Cultura

Spotify tira 50 milhões de músicas feitas por IA das recomendações

Plataforma ainda removeu 75 milhões de faixas por violações graves ou repetidas das regras neste ano

Por Lucas Almeida 20 out 2026, 14h12
GIGANTE - Spotify: pioneira e revolucionária, a empresa agora busca novas formas de manter o crescimento no longo prazo
Spotify (Jonathan Raa/NurPhoto/Getty Images)
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Spotify tira 50 milhões de músicas feitas por IA das recomendações Priorize VEJA no Google

O Spotify retirou neste ano mais de 50 milhões de faixas das suas recomendações por considerá-las slop ou spam. O primeiro termo, que em inglês quer dizer lavagem, virou o nome do conteúdo de baixa qualidade produzido em massa por inteligência artificial. O segundo designa músicas publicadas em escala só para capturar reproduções e royalties, como faixas que imitam títulos de sucessos ou repetem o mesmo ruído com nomes diferentes.

Os números estão em um balanço publicado pela empresa nesta terça-feira, 20, um ano depois de anunciar seu pacote de proteções contra IA. Segundo o Spotify, uma análise das músicas que os usuários pulavam ou diziam não querer ouvir revelou um padrão claro: eram, em sua maioria, faixas já identificadas como slop ou spam. Nos últimos seis meses, o algoritmo foi ajustado para filtrá-las, e os editores das playlists oficiais também deixaram de incluí-las.

A empresa admite que as ferramentas de detecção de IA têm limites. Por isso, cruza vários sinais: engajamento, padrões de upload, metadados e softwares de terceiros. Também rastreia táticas como envios em massa, faixas duplicadas, redes de playlists de spam e músicas artificialmente curtas.

Mais de 300 mil artistas já receberam o selo de verificação, que indica haver uma pessoa real por trás da música. Eles respondem por mais de 99% das buscas feitas no Spotify. Milhares de “personas de IA”, artistas cuja identidade é gerada por inteligência artificial, ganharam uma etiqueta própria e ficam fora das recomendações por padrão.

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Uma ferramenta que permite aos artistas aprovar lançamentos atribuídos a eles, hoje em teste, será liberada para todos até o fim do ano. Já o piso de 1 000 reproduções para gerar royalties, em vigor desde 2024, virou uma barreira contra fraudes: faixas com alta probabilidade de terem sido feitas por IA têm dez vezes mais chance de não atingir esse mínimo.

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