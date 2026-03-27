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Cultura

‘Sports romance’: o que é a tendência que conquista os jovens no universo literário

Novos livros e seriados chegam às livrarias e plataformas de streaming nos próximos meses

Por Bárbara Bigas 27 mar 2026, 10h00 | Atualizado em 15 set 2026, 14h15
Seriado Heated Rivalry Credito: HBO Max
DUALIDADE - Os protagonistas se encarando no hóquei sobre o gelo: retrato polêmico de esporte masculino (//HBO Max)
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‘Sports romance’: o que é a tendência que conquista os jovens no universo literário Priorizar nos meus resultados Google

O sucesso de Rivalidade Ardente, série da HBO Max, popularizou ainda mais uma tendência que já vinha crescendo na literatura: o sports romance, cujas histórias de amor acontecem no meio esportivo ou entre atletas fictícios. No TikTok, autoras como Hannah Grace e Sarah Adams já eram exemplos da potência do gênero, mas aos poucos as fronteiras da literatura foram ultrapassadas e as séries de livros passaram a inspirar adaptações para a TV — é o caso da já citada Rivalidade Ardente (Heated Rivalry), inspirada na série literária de Rachel Reid. Diante do interesse explosivo nessas histórias, editoras e streamings se preparam para oferecer opções de sports romance para o público. Confira, a seguir, algumas novidades que chegam ao mercado de livros e séries nos próximos meses.

No Compasso do Coração, de Bal Khabra Quando: 25/03

Pelo selo Alt, da Globo Livros, chega o terceiro livro da série de romance Off The Ice. Na história, Sierra Romanova é uma patinadora artística olímpica decadente, que se afastou do esporte após um acidente. No último ano da universidade, determinada a reconquistar seu espaço na patinação, Sierra conhece o jogador de hóquei Dylan Donovan, cuja reputação é questionável e imprudente. Juntos, porém, eles formarão uma aliança benéfica para ambos — e que aos poucos se transformará em desejo e afeição.

No compasso do coração, de Bal Khabra
No compasso do coração, de Bal Khabra (Globo Livros/Divulgação)

O Ano em que Tudo Mudou, de Sarina Bowen Quando: 07/04

Este lançamento da Paralela inaugura a série The Ivy Years, da autora Sarina Bowen, que ao todo contém 5 livros independentes que se passam no universo do hóquei. Em O Ano em que Tudo Mudou, Corey é uma ex-atleta do hóquei que entra na universidade procurando se reinventar após um acidente. Lá, ela conhece Adam, um jogador que se machucou recentemente e também está lidando com o afastamento do esporte. A aproximação, que inicia como uma amizade, faz Corey se apaixonar e conhecer mais de si mesma.

O ano em que tudo mudou, de Sarina Bowen
O ano em que tudo mudou, de Sarina Bowen (Globo Livros/Divulgação)
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O Método Charlie, de Elle Kennedy Quando: 14/04

Terceiro livro da série Campus Diaries, O Método Charlie conta a história de Charlotte, que durante o dia é uma estudante exemplar e uma filha perfeita, mas que durante a noite se transforma em uma garota ousada e exploradora, ávida por encontros amorosos. Em uma dessas aventuras, Charlie conhece os dois melhores amigos jogadores de hóquei Will e Beckett, e se interessa por ambos. Quando o sentimento começa a se tornar recíproco, a possibilidade de um amor a três começa a surgir no horizonte.

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O método Charlie, de Elle Kennedy
O método Charlie, de Elle Kennedy (Paralela/Divulgação)

Amores Improváveis, da Prime Video Quando: Maio

Inspirada na série Amores Improváveis, de Elle Kennedy, a Amazon Prime traz para o seu catálogo uma adaptação de mesmo nome. A cada temporada, a série trará a história de um dos protagonistas do universo criado por Kennedy: Garrett, Tucker, Logan e Dean, um grupo de jogadores de hóquei que fazem parte da elite do esporte da Briar University. Na primeira temporada, que chega ao streaming em maio, o público conhecerá a história de Garrett Graham, que se apaixona pela estudante de música Hannah Wells, uma garota totalmente desinteressada por hóquei e por entrar em um relacionamento. Em 28 de abril, a editora Paralela relança com nova capa o livro O Acordo, que serviu de inspiração para a primeira temporada da série da Prime Video.

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Imagem da série 'Amores Improváveis', da Prime Video
Imagem da série ‘Amores Improváveis’, da Prime Video (Prime Video/Divulgação)

Um Certo Cara Errado, de Stephanie Archer Quando: Junho

No segundo volume da série Queen\’s Cove, Hannah Nielsen está entrando na casa dos 30 anos com a vontade de ser mais confiante e segura de si. Ao decidir que quer fazer aulas de surfe, ela conhece Wyatt Rhodes, o surfista charmoso que será seu instrutor, e não vai demorar muito para que os dois descubram uma conexão profunda. Da mesma autora, a Paralela já publicou os livros Atrás da Rede, Um Cara como Esse — primeiro volume da série Queen’s Cove –, Um Lance em Falso e A Tática da Amizade.

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