Spike Lee vai a treino da seleção brasileira nos Estados Unidos e tieta Neymar

Nesta quarta-feira, 10, uma presença inusitada esteve acompanhando o treino da seleção brasileira. No centro de treinamento New York Red Bulls, em Morristown, nos Estados Unidos, o diretor Spike Lee virou o centro das atenções após ser convidado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para assistir aos atletas praticando.

Abordado por jornalistas, o cineasta falou um pouco sobre futebol e o time brasileiro. Ao ser questionado sobre Neymar, ele respondeu: “Esse é o meu cara!”. Além do diretor de 69 anos, o treino também contou com a presença do renomado cineasta Paolo Sorrentino , que acompanhou de perto o técnico Carlo Ancelotti.

O italiano, que venceu o Oscar de Melhor Filme Internacional em 2014 por A Grande Beleza, está produzindo o primeiro documentário de sua carreira, abordando a trajetória pessoal do treinador da Seleção Brasileira – amigo de longa data do diretor.

Enquanto isso, o Brasil segue nas preparações para a estreia na Copa do Mundo 2026, prevista para este sábado, 13, às 19h, no horário de Brasília.

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