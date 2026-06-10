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Cultura

Spike Lee vai a treino da seleção brasileira nos Estados Unidos e tieta Neymar

Além do cineasta, diretor italiano Paolo Sorrentino também marcou presença no treino da Seleção Brasileira em Morristown, nos Estados Unidos

Por Beatriz Haddad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jun 2026, 13h52 | Atualizado em 10 jun 2026, 14h38
Jogadores de futebol brasileiros, vestindo uniformes azuis e verdes, ouvem um treinador de costas, em um campo de treino gramado, com montanhas enevoadas ao fundo
Seleção brasileira durante treino na Granja Comary (Rafael Ribeiro/CBF/Divulgação)
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Spike Lee vai a treino da seleção brasileira nos Estados Unidos e tieta Neymar Priorize VEJA no Google

Nesta quarta-feira, 10, uma presença inusitada esteve acompanhando o treino da seleção brasileira. No centro de treinamento New York Red Bulls, em Morristown, nos Estados Unidos, o diretor Spike Lee virou o centro das atenções após ser convidado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para assistir aos atletas praticando.

Abordado por jornalistas, o cineasta falou um pouco sobre futebol e o time brasileiro. Ao ser questionado sobre Neymar, ele respondeu: “Esse é o meu cara!”. Além do diretor de 69 anos, o treino também contou com a presença do renomado cineasta Paolo Sorrentino , que acompanhou de perto o técnico Carlo Ancelotti.

O italiano, que venceu o Oscar de Melhor Filme Internacional em 2014 por A Grande Beleza, está produzindo o primeiro documentário de sua carreira, abordando a trajetória pessoal do treinador da Seleção Brasileira – amigo de longa data do diretor.

Enquanto isso, o Brasil segue nas preparações para a estreia na Copa do Mundo 2026, prevista para este sábado, 13, às 19h, no horário de Brasília.

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