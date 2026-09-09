‘South Park’ muda nome para ‘South America’ em alfinetada a Trump

Os criadores de South Park, Trey Parker & Matt Stone, anunciaram que mudarão o nome da série para South America, em uma alfinetada ao presidente Donald Trump, na terça-feira, 8. “Inspirados pela coragem e patriotismo da Apple e do Google, estamos mudando o nome de South Park para South America, escreveu a dupla nas redes sociais.

“Gostaríamos de agradecer especialmente à nossa empresa controladora, a Paramount — uma capitulação Skydance”, acrescentou a postagem, fazendo um aceno ao aliado de Trump David Ellison, CEO do grupo de mídia Paramount Skydance, detentor de South Park.

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O anúncio ironiza a escolha recente de Donald Trump de mudar o nome do lago Ontário para lago América, durante a disputa comercial entre Estados Unidos e Canadá. O republicano assinou um decreto no final de agosto, instruindo agências federais a renomearem o lago em mapas, documentos e dados oficias dos EUA. Após o anúncio do presidente americano, a Apple e o Google mudaram o nome em seus serviços de mapa.

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A 29ª temporada da animação tem estreia global marcada para 16 de setembro na Paramount+. Os novos episódios serão disponibilizados às quartas-feiras.

No domingo, 6, a série foi ganhadora do Emmy de melhor programa de animação, durante a entrega das categorias técnicas da premiação. No X (antigo Twitter), a conta oficial do programa compartilhou uma montagem de Donald Trump segurando a estatueta ao lado dos personagens animados. “Você finalmente ganhou o seu Emmy!”, afirmava a publicação.

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Congratulations to Trey Parker, Matt Stone, and the entire South Park team on their Emmy win for Outstanding Animated Program! pic.twitter.com/KlpvuhhWH2 — South America (@SouthPark) September 7, 2026