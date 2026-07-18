‘Sou um projeto político do meu pai e da minha mãe’, diz Elisa Lucinda

Aos 68 anos, Elisa Lucinda interpreta Zuleica (ou Zuzu), uma cantora independente e defensora da liberdade feminina na novela Coração Acelerado. Convidada do programa semanal da coluna GENTE (disponível no canal VEJA+ no Youtube, no streaming da TV Samsung Plus, LG, TCL e Roku; além da versão podcast no Spotify), ela recorda as lições que aprendeu em casa, dos seus pais.

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“É muito mais fácil trabalhar com o que é da sua natureza. É da minha natureza cantar, dizer poesia, me importar com o outro. Sou um projeto político do meu pai e da minha mãe. Uma família negra, onde meu pai fez transição da vida de filho de operário para uma vida de intelectuais. A partir do meu pai, criou-se uma família de intelectuais. Os meus cinco filhos, a minha mãe, todos se formaram. Ele dizia que livro lá em casa tinha outro nome, ‘Nova Abolição’. (…) Fui criada numa casa onde umas coisas eram pecados violentos, todos tinham que saber de ética e justiça social. Era proibido tratar mal alguém, principalmente se trabalhasse com a gente em casa, se fosse mais pobre do que nós, principalmente uma pessoa negra”.

Captação de imagens e edição: Libário Nogueira / Sobre o programa semanal da coluna GENTE. Quando: vai ao ar toda segunda-feira. Onde assistir: No canal da VEJA+ no Youtube; Samsung TV Plus (canal 2075), LG Channels (canal 126), TCL Channel (canal 10031) e Roku (canal 221); ou no canal VEJA GENTE no Spotify, na versão podcast.