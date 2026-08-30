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Cultura

Sósia do príncipe Harry lucra com seu retorno ao Reino Unido

Rhys Whittock trabalha como cover desde 2017

Por Tatiana Moura 30 ago 2026, 19h00
Duas fotos lado a lado de homens ruivos com barba. À esquerda, um homem sorridente em uniforme militar azul-marinho com detalhes dourados e medalhas. À direita, o Príncipe Harry, com expressão séria, vestindo blazer escuro e camisa branca aberta, em fundo preto com texto branco
Rhys Whittock e príncipe Harry (Instagram/Reprodução)
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Príncipe Harry e Meghan Markle voltam a morar no Reino Unido, após seis anos nos Estados Unidos, e uma das pessoas que mais se beneficiou com o retorno foi um anônimo. Rhys Whittock ganhou fama no país por conta da semelhança com o caçula de rei Charles III.  Desde 2017, trabalha como cover do Duque de Sussex e a procura aumentou depois das últimas notícias sobre a família real.  

Os dois têm a mesma altura e peso, mas um ano de diferença. “Eu tenho mais cabelo que o Harry atualmente”, brincou. Os principais eventos que participa são festas de natal, encontro de fãs e campanhas publicitárias. “Eu tenho sido muito sortudo sobre as oportunidades que me deram. Me levou para o mundo todo”.

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Um dos momentos mais importantes foi quando um bilionário o convidou para participar de uma festa de aniversário em Macau, na China. “Foi uma experiência incrível. Fiquei em um hotel lindo, fui tratado como uma realeza”, contou ao tablóide Daily Star

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Apesar de estar no ‘ramo’ há 9 anos, nunca conheceu Harry. Um dos principais sonhos é agradecer o príncipe por ter mudado a sua vida. “Eu não teria conhecido a minha esposa ou ter a minha filha, que se chama Diana por conta da princesa”. 

Rhys tem certeza que o Duque de Sussex sabe quem ele é, e espera que não se incomode com o trabalho. Com o retorno à Inglaterra, o encontro pode estar mais próximo. “Harry vai precisar olhar por algumas casas, eu ficaria muito feliz de mostrar algumas boas propriedades”, disse rindo.

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