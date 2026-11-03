Sorriso amarelou: Danilo Mesquista se esquiva sobre término com Anitta

Prestes a estrear em Lá na minha terra, próxima novela das 6 da TV Globo, Danilo Mesquita foi perguntado sobre o término recente com a cantora Anitta, ao aparecer no coquetel de lançamento da trama, nos Estúdios Globo, nesta terça-feira, 3. “Vocês sabem que eu não falo de vida pessoal. Se quiserem saber sobre meu trabalho, eu falo tudo”, disse ele, com um sorriso amarelo. Anitta vem sendo apontada como novo affair de Mestre Fafá, da Grande Rio, onde estreia como rainha de bateria no próximo Carnaval. Xii…

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