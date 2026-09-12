‘Somos todos inseguros’, diz Igor Rickli sobre ciúme no Rock in Rio

Igor Rickli falou abertamente sobre ciúme ao comentar as relações retratadas em Quem Ama Cuida, novela das 9 da Globo em que interpreta Patrick, um professor de dança. Na trama, o personagem se aproxima de Fábia (Flávia Alessandra) e desperta o ciúme de Ulisses (Alexandre Borges).

“Já senti, total. O ciúme é uma coisa super natural do ser humano. Somos todos muito inseguros. E é natural, quando a gente ama, a gente sente ciúme, sim”, afirmou o ator. Para ele, o sentimento também pode abrir espaço para conversas dentro de uma relação. “Acho superlegal o que está acontecendo na novela, porque é isso, é uma conversa sempre. É um lugar para ser visto.”

Casado há 16 anos com Aline Wirley, com quem mantém um relacionamento aberto, Rickli já falou publicamente sobre a dinâmica do casal, marcada, segundo os dois, pelo diálogo e pela liberdade.

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