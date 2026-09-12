‘Somos todos inseguros’, diz Igor Rickli sobre ciúme no Rock in Rio
Ator está no elenco de 'Quem Ama Cuida' da TV Globo
Igor Rickli falou abertamente sobre ciúme ao comentar as relações retratadas em Quem Ama Cuida, novela das 9 da Globo em que interpreta Patrick, um professor de dança. Na trama, o personagem se aproxima de Fábia (Flávia Alessandra) e desperta o ciúme de Ulisses (Alexandre Borges).
“Já senti, total. O ciúme é uma coisa super natural do ser humano. Somos todos muito inseguros. E é natural, quando a gente ama, a gente sente ciúme, sim”, afirmou o ator. Para ele, o sentimento também pode abrir espaço para conversas dentro de uma relação. “Acho superlegal o que está acontecendo na novela, porque é isso, é uma conversa sempre. É um lugar para ser visto.”
Casado há 16 anos com Aline Wirley, com quem mantém um relacionamento aberto, Rickli já falou publicamente sobre a dinâmica do casal, marcada, segundo os dois, pelo diálogo e pela liberdade.
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