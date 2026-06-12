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Cultura

Solteira, Paolla Oliveira reage a postagens de Dia dos Namorados

Atriz publicou um vídeo em seu Instagram brincando sobre 'solteirice' e relacionamentos

Por Beatriz Haddad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 jun 2026, 13h54
Paolla Oliveira no último dia de The Town
A atriz Paolla Oliveira (bob_paulino/Divulgação)
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Solteira, Paolla Oliveira reage a postagens de Dia dos Namorados Priorize VEJA no Google

Desde o final de 2025, após ter se divorciado do cantor Diego Nogueira, Paolla Oliveira está solteira. Nesta sexta-feira, 12, Dia dos Namorados no Brasil, a atriz usou as redes sociais para fazer uma publicação descontraída sobre a data, reagindo a postagens de internautas.

Sentada no sofá, ela gravou um vídeo lendo alguns memes da internet sobre a data. “Quem não namora faz o que no dia 12? Não faz nada. Dia dos Mortos você morre?”, diz um post que fez Paolla cair na gargalhada. A atriz também refletiu sobre relacionamentos: “A gente fala muito do amor romântico, que é uma delícia, mas no final do dia, ou da semana, se você fizer um balanço, com quem mais você se diverte? Com quem você sai, com quem você troca? Acho que vale ver que outros relacionamentos podem fazer parte da nossa vida sendo consistentes e fazendo a gente feliz”, disse.

“Tem um monte de gente querendo ficar solteira. Solteirice está na moda, é tendência. Sabia que tem uma pesquisa que diz que o número de mulheres felizes solteiras é maior do que o de homens? Por que será? Bora pensar”, descontraiu. “A solteirice não é uma fase ruim, não é um momento de crise. Até porque, estar em um relacionamento ou não, não te valida em nada. No final das contas, é se escolher e escolher todas as suas relações todos os dias para você viver o melhor de cada momento”, completou a atriz.

Na legenda da publicação, ela brincou: “Se não tá comemorando o Dia dos Namorados, relaxa, ainda tem São João e Copa. O importante é estar feliz… e não jogar sandália no amiguinho”.

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