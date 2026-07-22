Sobrinha de Arlindo Cruz, cantora Débora Cruz morre aos 45 anos

Morreu, nesta terça-feira, 21, a cantora Débora Cruz, aos 45 anos. Filha de Acyr Marques e sobrinha do sambista Arlindo Cruz, falecido em 2025, ela estava internada em um hospital no Rio de Janeiro após ter sofrido um AVC no começo de julho. A causa da morte ainda não foi divulgada.

Conhecida nas principais rodas de samba cariocas, a artista teve a morte comunicada pelo primo Arlindinho, filho de Arlindo Cruz, em postagem feita nas redes sociais. “Hoje a nossa família se despede da sua voz mais linda. Tive a honra de dividir o palco com você, e esses momentos ficarão guardados para sempre na minha memória”, escreveu ele. “Obrigado por tudo o que você representou para nós. Sua voz será eterna. Descanse em paz. Nós te amamos”, completou.

Além da família, diversas escolas de samba se pronunciaram em homenagem a Débora. No Instagram, a Unidos da Viradouro celebrou o legado da artista: “Dona de um talento único, a artista, que sempre teve a música e o samba no DNA, integrava a nossa ala musical desde o carnaval de 2024, mas já havia cantado em nossa escola em 2016. Débora viverá para sempre na arte, no samba e na memória de toda a Família Viradouro, que tanto a respeitava e admirava. Neste momento de profunda tristeza, desejamos força aos amigos, fãs e familiares”, escreveu o perfil.

A Portela também se manifestou a respeito da perda: “Débora passou por diversas agremiações do carnaval e, por onde esteve, deixou sua marca, sua voz e o carinho de todos que tiveram a oportunidade de conviver com ela. Nos solidarizamos com familiares, amigos, companheiros de carnaval e fãs, desejando força e conforto a todos neste momento de dor”.

Continua após a publicidade

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Debora Cruz (@cantoradeboracruz)

Continua após a publicidade

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial