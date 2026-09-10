Slipknot lança primeira música em três anos com baterista brasileiro
Eloy Casagrande faz estreia na banda, em faixa que também marca o fim da participação de Sid Wilson
O Slipknot divulgou na quarta-feira, 9, a primeira música em três anos. A faixa Arsenal marca a estreia do brasileiro Eloy Casagrande como baterista, após a saída de Jay Weinberg, em 2023.
A música foi lançada de surpresa e também é o primeiro lançamento do Slipknot desde a demissão de Sid Wilson, um dos membros clássicos, que integrava a banda desde 1998. Anunciada em agosto, a saída foi causada por desgastes com outros membros.
Junto com a nova música, o Slipknot divulgou uma imagem com oito membros, indicando que o espaço de Wilson não deverá ser substituído. Tradicionalmente, a banda conta com nove integrantes.
A faixa, que não deverá integrar o próximo álbum do Slipknot, traz batidas mais experimentais, relembrando o início do grupo. O lançamento ainda foi acompanhado de um videoclipe dirigido pelo percussionista Shawn Crahan, estrelado por Jackson White, ator da série Me Conte Mentiras e do filme Cemitério Maldito: A Origem.