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Cultura

Slipknot lança primeira música em três anos com baterista brasileiro

Eloy Casagrande faz estreia na banda, em faixa que também marca o fim da participação de Sid Wilson

Por Lucas Almeida 10 set 2026, 11h15 | Atualizado em 10 set 2026, 11h32
Sete membros da banda Slipknot, usando máscaras e roupas escuras, posam em um fundo preto. As máscaras variam de um rosto branco com maquiagem preta a uma máscara de palhaço com a boca costurada e uma máscara de dreadlocks. Um membro tem as mãos ensanguentadas cobrindo a boca da máscara.
O Slipknot (Jonathan Weiner/Divulgação)
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O Slipknot divulgou na quarta-feira, 9, a primeira música em três anos. A faixa Arsenal marca a estreia do brasileiro Eloy Casagrande como baterista, após a saída de Jay Weinberg, em 2023.

A música foi lançada de surpresa e também é o primeiro lançamento do Slipknot desde a demissão de Sid Wilson, um dos membros clássicos, que integrava a banda desde 1998. Anunciada em agosto, a saída foi causada por desgastes com outros membros.

Junto com a nova música, o Slipknot divulgou uma imagem com oito membros, indicando que o espaço de Wilson não deverá ser substituído. Tradicionalmente, a banda conta com nove integrantes.

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A faixa, que não deverá integrar o próximo álbum do Slipknot, traz batidas mais experimentais, relembrando o início do grupo. O lançamento ainda foi acompanhado de um videoclipe dirigido pelo percussionista Shawn Crahan, estrelado por Jackson White, ator da série Me Conte Mentiras e do filme Cemitério Maldito: A Origem.

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