Slipknot lança primeira música em três anos com baterista brasileiro

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O Slipknot lança “Arsenal”, sua primeira música em três anos, marcando a estreia do baterista brasileiro Eloy Casagrande. A faixa, com batidas experimentais, é o primeiro trabalho da banda desde a saída de Sid Wilson e conta com um novo videoclipe, indicando uma nova fase para o grupo.

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O Slipknot divulgou na quarta-feira, 9, a primeira música em três anos. A faixa Arsenal marca a estreia do brasileiro Eloy Casagrande como baterista, após a saída de Jay Weinberg, em 2023.

A música foi lançada de surpresa e também é o primeiro lançamento do Slipknot desde a demissão de Sid Wilson, um dos membros clássicos, que integrava a banda desde 1998. Anunciada em agosto, a saída foi causada por desgastes com outros membros.

Junto com a nova música, o Slipknot divulgou uma imagem com oito membros, indicando que o espaço de Wilson não deverá ser substituído. Tradicionalmente, a banda conta com nove integrantes.

A faixa, que não deverá integrar o próximo álbum do Slipknot, traz batidas mais experimentais, relembrando o início do grupo. O lançamento ainda foi acompanhado de um videoclipe dirigido pelo percussionista Shawn Crahan, estrelado por Jackson White, ator da série Me Conte Mentiras e do filme Cemitério Maldito: A Origem.

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