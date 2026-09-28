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Cultura

Slipknot e Marilyn Manson são os primeiros confirmados no The Town 2027

Festival em São Paulo receberá artistas no primeiro dia do evento, em 4 de setembro

Por Lucas Almeida 28 set 2026, 11h26 | Atualizado em 28 set 2026, 11h34
À esquerda, a banda Slipknot com sete membros usando máscaras assustadoras e roupas escuras. À direita, Marilyn Manson com maquiagem pálida, lentes brancas nos olhos, batom escuro, cabelo preto liso, vestindo gola alta preta com broche e anéis, exibindo tatuagens nas mãos
Slipknot e Marilyn Manson (Gretchen Lanham/Divulgação)
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Slipknot e Marilyn Manson são os primeiros confirmados no The Town 2027 Priorize VEJA no Google

O festival The Town, versão paulistana do Rock in Rio, confirmou as primeiras atrações da edição de 2027. Slipknot e Marilyn Manson se apresentam no primeiro dia do evento, 4 de setembro. Os headliners dos dias 5, 6, 11 e 12 ainda não foram anunciados.

Segundo a organização, esta será a única apresentação do Slipknot no Brasil. A banda de metal inicia a nova turnê em 3 de julho de 2027, no Estádio de Wembley, em Londres. Além de São Paulo, o grupo já tem shows confirmados nos Estados Unidos, na Argentina, no Chile, no Peru e na Colômbia.

Marilyn Manson não vem ao Brasil desde 2016. O Slipknot esteve em São Paulo em 2024, no Knotfest, em sua primeira passagem pelo país com o brasileiro Eloy Casagrande na bateria. Ele substituiu Jay Weinberg, que deixou a banda no fim de 2023.

O anúncio chega menos de um mês após o lançamento de Arsenal, primeira música inédita do Slipknot em três anos. A faixa saiu de surpresa em 10 de setembro, acompanhada de um videoclipe.

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