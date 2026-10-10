Slayyyter: de atração em festival pouco conhecido a favorita do Lollapalooza

Um dos nomes mais esperados para o Lollapalooza 2027, que anunciou o seleção de artistas nesta quinta-feira, 8, é Slayyyter. Aos 30 anos, a cantora de hyperpop, subgênero maximalista da cultura pop, ganhou reconhecimento no último ano após lançamento de WOR$T GIRL IN AMERICA, em março. Em poucos meses, a artista conseguiu sair de atração principal do Zig Festival, evento pequeno em São Paulo, para um papel de destaque em um dos principais festivais do Brasil.

Chatherine Grace Garner, que decidiu adotar o nome artístico de Slayyyter, começou a carreira em 2018, lançando músicas no SoundCloud. O apelido surgiu por conta do filme Jovens, Loucos e Rebeldes (1993). Catherine era fã de Slater, interpretada por Rory Cochrane. “Eu o achava tão legal no ensino médio. Eu tinha uma queda por ele. Foi essa a história por trás da escolha”, disse.

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Após um ano infeliz na Universidade de Missouri, ela decidiu largar os estudos e passou a trabalhar em um salão de beleza, para conseguir focar na indústria fonográfica. Apesar de ter demorado para vingar, ela conseguiu um contrato com a gravadora Fader, até fisgar contrato com a Columbia Records.

Foi através da última gravadora que lançou o álbum atual. Com o single Dance…, famosa entre os jovens no TikTok, atraiu uma legião de fãs que passaram a acompanhá-la. O gênero hyperpop vem crescendo desde o lançamento de BRAT, de Charli XCX, também atração do Lollapalooza.

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A cantora foi anunciada no Zig Festival em março. Os fãs que compraram o ingresso antecipado pagaram menos de 200 reais, porém, agora, com o sucesso da artista, alguns estão sendo vendidos por até 800 reais em sites de revenda.

Slayyyter explica que o recente projeto é uma realização de um sonho. “O jeito que as pessoas responderam sobre a música significa que eu posso ter mais criatividade e liberdade para fazer o que eu quero fazer”, contou ao The Hollywood Reporter. Ela promete um novo álbum já para dezembro que funciona como um ‘disco-irmão’ do atual.

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