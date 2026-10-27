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PL - 22 Flavio Bolsonaro 48,21% 59.826.041 VOTOS
Presidente
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Eleito
PP - 11 Mailza Assis 66,21% 272.635 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Alan Rick 33,79% 139.108 VOTOS
GOVERNADOR - AC
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PL - 22 Professora Maria Do Carmo 38,58% 800.328 VOTOS
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PP - 11 Celina Leão 57,18% 987.142 VOTOS
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REPUBLICANOS - 10 Lorenzo Pazolini 52,17% 1.151.818 VOTOS
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PT - 13 Cadu De Lula 50,77% 1.073.024 VOTOS
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Cultura

Simple Plan anuncia turnê por três cidades do Brasil em 2027

Banda de pop rock marcou os anos 2000 com hinos da angústia adolescente como 'Welcome to My Life' e 'I'm Just a Kid'

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 out 2026, 12h01 | Atualizado em 27 out 2026, 12h01
Quatro homens posam em um cenário de concreto com iluminação avermelhada. Um homem de camiseta branca e bermuda preta está à esquerda. Outro, de moletom camuflado e calça preta, agacha-se dentro de uma abertura circular na parede. À direita, um homem careca de suéter preto e jeans, e outro de camiseta clara, boné e calça escura, apontando para frente.
A banda Simple Plan (Anna Lee Media/Divulgação)
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Simple Plan anuncia turnê por três cidades do Brasil em 2027 Priorize VEJA no Google

A banda canadense Simple Plan anunciou nesta terça-feira, 27, que realizará turnê no Brasil em 2027, com apoio das atrações de abertura All Time Low, Fresno, Set It Off, Di Ferrero e Supercombo. Até o momento, três datas estão confirmadas: 13 de maio no Rio de Janeiro, no Qualistage; 15 de maio em Curitiba, na Arena da Baixada, e 16 de maio em São Paulo, no Nubank Parque. O espetáculo é realizado pela 30e e apresentado pelo Itaú Live.

A ocasião tem como motivo o aniversário de 25 anos da banda formada por Pierre Bouvier, Chuck Comeau, Jeff Stinco e Sébastien Lefebvre. Clientes Itaú terão acesso a uma pré-venda exclusiva a partir das 10h de 28 de outubro, com 15% de desconto nos ingressos adquiridos com cartões de crédito Itaú durante o período antecipado. As vendas gerais começam ao meio-dia de 30 de outubro, pelo site da Eventim.

O grupo comemorou o anúncio via comunicado: “Não poderíamos estar mais animados por finalmente levar a turnê Bigger Than You Think ao Brasil, Peru, Argentina e Chile! Todos os dias, vemos os comentários de vocês em nossas redes sociais e sabemos o quanto nossos fãs sul-americanos são apaixonados. É por isso que estamos tão felizes por finalmente voltar! Mal podemos esperar para reencontrar todos vocês! Os últimos shows que fizemos no Brasil, em 2024, foram alguns dos melhores de nossas vidas e estão entre os momentos mais marcantes de nossa carreira. É uma honra imensa, pela qual somos verdadeiramente gratos, ter o privilégio de tocar em espaços tão grandiosos e icônicos nesta turnê. Obrigado por todo o carinho, Brasil”.

Confira os preços:

Rio de Janeiro

  • Pista – R$ 162,50 (meia-entrada) | R$ 276,25 (Desconto Itaú) | R$ 325,00 (inteira)
  • Poltronas – R$ 97,50 (meia-entrada) | R$ 165,75 (Desconto Itaú) | R$ 195,00 (inteira)
  • Poltrona A – R$ 132,50 (meia-entrada) | R$ 225,25 (Desconto Itaú) | R$ 265,00 (inteira)
  • Pista Premium Itaú Personnalité – R$ 272,50 (meia-entrada) | R$ 463,25 (Desconto Itaú) | R$ 545,00 (inteira)
  • Camarote C – R$ 357,50 (meia-entrada) | R$ 607,75 (Desconto Itaú) | R$ 715,00 (inteira)
  • Camarote B – R$ 377,50 (meia-entrada) | R$ 641,75 (Desconto Itaú) | R$ 755,00 (inteira)
  • Camarote A – R$ 397,50 (meia-entrada) | R$ 675,75 (Desconto Itaú) | R$ 795,00 (inteira)

Curitiba

  • Cadeira Superior – R$ 107,50 (meia-entrada) | R$ 182,75 (Desconto Itaú) | R$ 215,00 (inteira)
  • Pista – R$ 187,50 (meia-entrada) | R$ 318,75 (Desconto Itaú) | R$ 375,00 (inteira)
  • Cadeira Inferior – R$ 237,50 (meia-entrada) | R$ 403,75 (Desconto Itaú) | R$ 475,00 (inteira)
  • Lounge Premium – R$ 237,50 (meia-entrada) | R$ 403,75 (Desconto Itaú) | R$ 475,00 (inteira)
  • Pista Premium Itaú Personnalité – R$ 287,50 (meia-entrada) | R$ 488,75 (Desconto Itaú) | R$ 575,00 (inteira)
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São Paulo

  • Cadeira Superior – R$ 107,50 (meia-entrada) | R$ 182,75 (Desconto Itaú) | R$ 215,00 (inteira)
  • Pista – R$ 187,50 (meia-entrada) | R$ 318,75 (Desconto Itaú) | R$ 375,00 (inteira)
  • Cadeira Inferior – R$ 237,50 (meia-entrada) | R$ 403,75 (Desconto Itaú) | R$ 475,00 (inteira)
  • Pista Premium Itaú Personnalité – R$ 287,50 (meia-entrada) | R$ 488,75 (Desconto Itaú) | R$ 575,00 (inteira)

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