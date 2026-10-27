Simple Plan anuncia turnê por três cidades do Brasil em 2027

A banda canadense Simple Plan anunciou nesta terça-feira, 27, que realizará turnê no Brasil em 2027, com apoio das atrações de abertura All Time Low, Fresno, Set It Off, Di Ferrero e Supercombo. Até o momento, três datas estão confirmadas: 13 de maio no Rio de Janeiro, no Qualistage; 15 de maio em Curitiba, na Arena da Baixada, e 16 de maio em São Paulo, no Nubank Parque. O espetáculo é realizado pela 30e e apresentado pelo Itaú Live.

A ocasião tem como motivo o aniversário de 25 anos da banda formada por Pierre Bouvier, Chuck Comeau, Jeff Stinco e Sébastien Lefebvre. Clientes Itaú terão acesso a uma pré-venda exclusiva a partir das 10h de 28 de outubro, com 15% de desconto nos ingressos adquiridos com cartões de crédito Itaú durante o período antecipado. As vendas gerais começam ao meio-dia de 30 de outubro, pelo site da Eventim.

O grupo comemorou o anúncio via comunicado: “Não poderíamos estar mais animados por finalmente levar a turnê Bigger Than You Think ao Brasil, Peru, Argentina e Chile! Todos os dias, vemos os comentários de vocês em nossas redes sociais e sabemos o quanto nossos fãs sul-americanos são apaixonados. É por isso que estamos tão felizes por finalmente voltar! Mal podemos esperar para reencontrar todos vocês! Os últimos shows que fizemos no Brasil, em 2024, foram alguns dos melhores de nossas vidas e estão entre os momentos mais marcantes de nossa carreira. É uma honra imensa, pela qual somos verdadeiramente gratos, ter o privilégio de tocar em espaços tão grandiosos e icônicos nesta turnê. Obrigado por todo o carinho, Brasil”.

Confira os preços:

Rio de Janeiro

Pista – R$ 162,50 (meia-entrada) | R$ 276,25 (Desconto Itaú) | R$ 325,00 (inteira)

Poltronas – R$ 97,50 (meia-entrada) | R$ 165,75 (Desconto Itaú) | R$ 195,00 (inteira)

Poltrona A – R$ 132,50 (meia-entrada) | R$ 225,25 (Desconto Itaú) | R$ 265,00 (inteira)

Pista Premium Itaú Personnalité – R$ 272,50 (meia-entrada) | R$ 463,25 (Desconto Itaú) | R$ 545,00 (inteira)

Camarote C – R$ 357,50 (meia-entrada) | R$ 607,75 (Desconto Itaú) | R$ 715,00 (inteira)

Camarote B – R$ 377,50 (meia-entrada) | R$ 641,75 (Desconto Itaú) | R$ 755,00 (inteira)

Camarote A – R$ 397,50 (meia-entrada) | R$ 675,75 (Desconto Itaú) | R$ 795,00 (inteira)

Curitiba

Cadeira Superior – R$ 107,50 (meia-entrada) | R$ 182,75 (Desconto Itaú) | R$ 215,00 (inteira)

Pista – R$ 187,50 (meia-entrada) | R$ 318,75 (Desconto Itaú) | R$ 375,00 (inteira)

Cadeira Inferior – R$ 237,50 (meia-entrada) | R$ 403,75 (Desconto Itaú) | R$ 475,00 (inteira)

Lounge Premium – R$ 237,50 (meia-entrada) | R$ 403,75 (Desconto Itaú) | R$ 475,00 (inteira)

Pista Premium Itaú Personnalité – R$ 287,50 (meia-entrada) | R$ 488,75 (Desconto Itaú) | R$ 575,00 (inteira)

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São Paulo

Cadeira Superior – R$ 107,50 (meia-entrada) | R$ 182,75 (Desconto Itaú) | R$ 215,00 (inteira)

Pista – R$ 187,50 (meia-entrada) | R$ 318,75 (Desconto Itaú) | R$ 375,00 (inteira)

Cadeira Inferior – R$ 237,50 (meia-entrada) | R$ 403,75 (Desconto Itaú) | R$ 475,00 (inteira)

Pista Premium Itaú Personnalité – R$ 287,50 (meia-entrada) | R$ 488,75 (Desconto Itaú) | R$ 575,00 (inteira)

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