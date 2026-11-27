Ler Resumo





Quase noventa anos após serem escondidos para escapar dos bombardeios nazistas na II Guerra, 12 mil fragmentos dos vitrais medievais da Catedral de Coventry voltam à tona. O resgate desse tesouro do século XV revela uma impressionante história de resiliência e preservação histórica.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Em novembro de 1940, em um dos momentos mais dramáticos da II Guerra, a cidade inglesa de Coventry foi alvo de uma devastadora ofensiva aérea nazista. O bombardeio atingiu a histórica Catedral de São Miguel, cuja destruição se tornou um dos símbolos da Blitz, a campanha de ataques alemães ao Reino Unido. A truculência na região foi tamanha que os propagandistas inimigos cunharam o termo coventrieren para designar a aniquilação de uma cidade. Em meio à devastação, porém, um dos mais valiosos tesouros do templo escapou à barbárie graças à ação das autoridades eclesiásticas. Antes do ataque, elas haviam ordenado a retirada dos magníficos vitrais do século XV que adornavam as janelas da construção.

Acondicionadas em trinta caixas de madeira, as peças foram abrigadas no porão da casa paroquial da Vila de Hampton Lucy, a cerca de 30 quilômetros de Coventry, onde permaneceram até 1957 — depois, passaram mais de meio século guardadas em caixas dispersas pelo subsolo da catedral. Oculto por quase noventa anos, esse precioso acervo finalmente se torna acessível ao público graças a uma parceria entre a catedral e o World Monuments Fund (WMF). Em um trabalho minucioso, especialistas catalogaram, fotografaram em alta resolução e acomodaram cerca de 12 000 fragmentos de vidro em armários refrigerados confeccionados sob medida, dando ordem ao quebra-cabeça medieval. As peças podem ser apreciadas presencialmente, mediante agendamento, ou por meio do aplicativo Bloomberg Connects, que reúne gratuitamente acervos de mais de 1 500 museus, galerias e espaços culturais pelo mundo — incluindo instituições brasileiras.

A coleção de Coventry é atribuída a John Thornton (1405-1433), um dos mais influentes mestres vidreiros da Inglaterra medieval, responsável também pela monumental Grande Janela Leste da Catedral de York, o maior vitral da época ainda preservado na Grã-­Bretanha. As relíquias de Coventry já haviam resistido a outros episódios de turbulência histórica. No século XVI, durante a Reforma Protestante, as janelas foram parcialmente despedaçadas e seus fragmentos posteriormente rearranjados em painéis na parte superior do templo.

Continua após a publicidade

A decisão de trazer esse tesouro da arte sacra de volta à luz se deu com a inclusão das ruínas no programa World Monuments Watch, em 2012, que impulsionou os esforços de conservação do patrimônio. Como parte das homenagens à memória das vítimas e dos socorristas no 86º aniversário do bombardeio, a coleção poderá ser explorada no aplicativo apenas até 30 de novembro. A iniciativa marca o início do projeto Building Hope (Construindo Esperança), voltado para a preservação das ruínas históricas e para a captação de recursos para a criação de um arquivo digital permanente. Para historiadores, a catalogação inaugura um vasto campo de pesquisa artística.

Continua após a publicidade

Iniciativas do tipo recuperam obras importantes e, por tabela, ajudam a preservar a história. “O material de Coventry tem uma qualidade estonteante”, diz Laura Atkinson, especialista em vitrais e líder do projeto. Entre os fragmentos, identificam-se cenas da Paixão de Cristo, figuras de apóstolos e santos, animais fantásticos e retratos de benfeitores em oração. A engenhosidade dos artesãos — trata-se de um trabalho feito a várias mãos — impressiona: para reproduzir as joias que ornamentavam os mantos das figuras, os vidreiros desgastavam cuidadosamente a superfície do vidro e inseriam pequenos pedaços coloridos — um recurso de execução trabalhosa e de custo elevado.

Continua após a publicidade

A digitalização do acervo permite ainda estabelecer comparações estilísticas com as obras de outras catedrais medievais e abre caminho para o emprego da inteligência artificial na reconstituição virtual das janelas originais, sem a necessidade de manipular as peças frágeis. Para além de seu valor artístico e histórico, o resgate ainda carrega uma mensagem poderosa. Após a destruição de 1940, Coventry optou por preservar as ruínas da antiga catedral como memorial e erguer, ao lado delas, um novo templo, dedicado à paz e à reconciliação. Projetado pelo arquiteto escocês Basil Spence, o edifício foi consagrado em 1962. Em um mundo atual novamente convulsionado por conflitos, os milhares de fragmentos de vidro que sobreviveram adquirem renovada força simbólica: testemunham a resiliência humana, que inclui a capacidade de reconstruir, pedaço por pedaço, aquilo que a guerra tentou apagar.

Publicado em VEJA de 27 de novembro de 2026, edição nº 3023