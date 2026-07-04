🗳️ Fique por dentro das eleições, pesquisas e análises com Veja Digital por apenas R$ 1,99/mês. Assine agora!
Cultura

‘Silo’: as coincidências da vida real com a série apocalíptica da Apple TV

Trama começa a explorar as razões do apocalipse da distopia

Por Raquel Carneiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 jul 2026, 08h00
MEMÓRIA - Rebecca Ferguson (à frente): protagonista busca a verdade entre manipulações e pílulas de esquecimento
MEMÓRIA - Rebecca Ferguson (à frente): protagonista busca a verdade entre manipulações e pílulas de esquecimento (Rekha Garton/Apple TV+/.)
Continua após publicidade
‘Silo’: as coincidências da vida real com a série apocalíptica da Apple TV Priorize VEJA no Google

Quando foi lançada, no início de 2023, a série Silo fez uma aposta arriscada. Ambientada em um futuro pós-­apocalíptico, no qual o ar é tóxico e 10 000 sobreviventes moram presos em um abrigo subterrâneo, a produção da Apple TV não parecia das mais atrativas para um mundo recém-saído da pandemia de covid-19 e de um longo período de isolamento. Desafiando a lógica, o programa fez sucesso — e chega nesta sexta-feira, 3, a uma intrigante terceira temporada. A nova fase mal começou e já deu de cara com outro paralelo desconcertante com a realidade: ao voltar 300 anos no passado, para expor as razões que colocaram a humanidade à beira da extinção, o roteiro retrata um confronto militar entre Estados Unidos e Irã, que pode escalar para uma guerra nuclear.

ANTES DO FIM - Cenas no passado: roteiro volta 300 anos na história
ANTES DO FIM - Cenas no passado: roteiro volta 300 anos na história (Ed Miller/Apple TV+/.)

Qualquer semelhança com a vida real é — e também não é — mera coincidência. “A tensão entre os dois países data dos anos 1970. Então, era algo passível de se repetir, mas não foi intencional da nossa parte essa ligação com o noticiário”, disse a VEJA o criador da série, Graham Yost, sobre a semelhança com a crise geopolítica atual. A história, aliás, foi pensada bem antes: Silo é uma adaptação da trilogia literária de mesmo nome do autor americano Hugh Howey, iniciada em 2011. Se uma guerra entre dois velhos inimigos não é novidade, o escritor antecipou outra angústia contemporânea mais específica: os vilões impalpáveis desta temporada são os algoritmos desenfreados e a manipulação de informações por poderosos.

Protagonizada por Rebecca Ferguson na pele da engenheira Juliette Nichols, Silo apresenta uma sociedade hipervigiada e controlada por um sistema de crenças e regras que visam manter a ordem e a continuação da raça humana. A finalidade aparentemente nobre é questionável. Conforme Juliette se embrenha nas questões mal respondidas, ela se torna um estorvo para os que comandam o bunker — estrutura formada por um prefeito, um juiz e um chefe de TI, esse último o verdadeiro líder. Condenada a sair para o mundo lá fora, onde a morte é uma certeza, ela sobrevive ao ar letal e faz descobertas importantes na segunda temporada.

Siga
Continua após a publicidade
CATÁSTROFE - Juliette fora do abrigo: mundo devastado por gás misterioso
CATÁSTROFE - Juliette fora do abrigo: mundo devastado por gás misterioso (Apple TV+/.)

Entre os mistérios respondidos até aqui, sabe-se que existem dezenas de silos — Juliette entra no vizinho de número 17, o dela é o 18. Nele, encontrou poucos sobreviventes e descobriu que os líderes dos silos escondem todo o conhecimento que existe sobre o mundo antes da catástrofe. Nesse universo, livros são proibidos, assim como imagens da natureza do planeta Terra pré-apocalíptico e objetos de outrora sem serventia na nova ordem — como relógios de pulso, por exemplo. Pior é quando ela descobre que existe um protocolo de extermínio em silos tomados por rebeldes — e o 18 é um deles. Ela retorna ao lar para contar tudo o que sabe, mas se depara com uma armadilha na entrada — cena que fecha a segunda temporada. A terceira abre com uma decepção: Juliette está viva, é a nova prefeita, mas perdeu a memória.

Continua após a publicidade

Mais do que um recurso para prolongar a trama, a condição da protagonista tem razões narrativas e filosóficas. A memória é uma commodity escassa nessa realidade fictícia — há até um medicamento que faz as pessoas esquecerem de situações específicas. Sem lembranças, a humanidade é impotente. “Essa temporada é sobre descobrir quem você é e ter a certeza de que a verdade deve prevalecer”, disse Rebecca a VEJA.

MARIONETES - Camille e Robert: líderes usados para proteger segredos
MARIONETES - Camille e Robert: líderes usados para proteger segredos (Rekha Garton/Apple TV+/.)
Continua após a publicidade

Entre o suspense e a ficção científica, Silo se apoia na ideia incontestável de que informação é poder — e suprimir o acesso a ela, manipulando o que chega ou não às pessoas, é uma arma de controle eficaz e perigosa. “Meu personagem passou duas temporadas em busca de posições hierárquicas. Mas ele vai entender que o conhecimento é a verdadeira força”, refletiu o ator e cantor Common, que interpreta o juiz Robert Sims, marido de Camille (Alexandria Riley), a nova chefe de TI. A semente que inspirou o autor da saga veio da reflexão sobre como uma comunidade constrói sua própria verdade quando toda a informação que chega até ela vem de uma autoridade central. Adicione a isso uma bolha, da qual ninguém pode sair. Está pronta a receita para uma catástrofe. O escritor George Orwell, ao falar sobre 1984, o clássico de sua autoria, alertou: “Não acredito que o tipo de sociedade que descrevo necessariamente vá chegar, mas acredito que algo parecido possa acontecer”. O futuro pode ser fácil de prever — mais importante é agir antes que seja tarde demais.

Publicado em VEJA de 3 de julho de 2026, edição nº 3002

Publicidade
TAGS:
Revista
Streaming
Tela Plana
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA ELEIÇÕES

Assine a revista OFERTA ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 2,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Multidão de pessoas em protesto na rua, com prédios e árvores ao fundo. À esquerda, texto branco UM PAÍS SE FORTALECE COM INFORMAÇÃO em fundo preto. À direita, texto Jornalismo de qualidade para entender o Brasil, o mundo e tomar decisões mais conscientes. e a palavra veja em vermelho, junto a várias capas da revista Veja em perspectivaMultidão de pessoas de costas, com braços levantados, em uma rua urbana com prédios altos e árvores. À direita, várias capas da revista Veja com diferentes manchetes e imagens.
OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES

Digital Eleições

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês*
ECONOMIZE R$ 325 - 45% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).