Shows de Kanye West na Rússia têm reviravolta após semanas de impasse

Os dois shows que Kanye West faria em São Petersburgo, na Rússia, foram oficialmente cancelados. As apresentações estavam marcadas para os dias 10 e 11 de outubro, na Gazprom Arena, mas enfrentavam um impasse desde agosto, quando o estádio afirmou que não havia contrato assinado com a produtora responsável pelo evento. Em comunicado, a Say Agency, organizadora dos shows, informou que as apresentações não poderão ocorrer nas datas previstas e afirmou que divulgará mais informações sobre o projeto posteriormente. Os compradores dos ingressos deverão receber reembolso.

O anúncio encerra semanas de informações cruzadas. Inicialmente, a própria Gazprom Arena havia divulgado os shows e os ingressos chegaram a esgotar. Pouco depois, porém, o estádio afirmou que nunca havia firmado contrato de locação com a produtora e que, por isso, os eventos não poderiam ser realizados no local.

Segundo veículos de imprensa russos, o cancelamento teria ocorrido após uma suposta intervenção de autoridades de Moscou. Essa versão, no entanto, não foi oficialmente confirmada pelas autoridades russas nem pela equipe do rapper. Há ainda relatos de que os organizadores passaram a ser investigados por uma possível fraude relacionada à venda dos ingressos após reclamações de compradores.

A passagem de West pela Rússia já havia provocado controvérsia por causa de seu histórico de declarações antissemitas e manifestações de apoio a Adolf Hitler. Nos últimos anos, o rapper também teve apresentações canceladas ou sofreu restrições em diferentes países europeus. Caso os shows tivessem acontecido, ele seria um dos maiores artistas ocidentais a se apresentar na Rússia desde o início da invasão da Ucrânia, em 2022, período em que grande parte dos grandes nomes da música internacional deixou de realizar shows no país.

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