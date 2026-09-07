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Cultura

Show do The Chainsmokers termina com catorze pessoas hospitalizadas nos EUA

Polícia de cidade da Califórnia suspeita de 'intoxicação alcoólica e problemas relacionados a drogas'

Por Lucas Almeida 7 set 2026, 15h40
Dois homens brancos barbudos posam contra uma cerca de arame. O da esquerda usa óculos escuros, camiseta preta com DONT REMIX e pulseira verde. O da direita veste camisa listrada clara sobre camiseta branca
O duo The Chainsmokers (@thechainsmokers/Instagram)
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Um show do duo de música eletrônica The Chainsmokers nos Estados Unidos acabou com catorze pessoas levadas ao hospital, na última sexta-feira, 4. A polícia afirmou que alguns dos atendidos foram tratados com “suspeita de intoxicação alcoólica e problemas relacionados a drogas”. O estado de saúde dos pacientes não foi divulgado.

A apresentação foi realizada em São Jose, na Califórnia. O primeiro atendimento foi feito cerca de 20h, no horário local. “O Corpo de Bombeiros de San Jose solicitou imediatamente uma força-tarefa de ambulâncias, duas unidades adicionais de suporte avançado de vida e um chefe de batalhão para gerenciar o incidente e fornecer recursos médicos adicionais. Um total de catorze ambulâncias responderam à ocorrência e catorze pacientes foram transportados para hospitais locais”, compartilhou a instituição em postagem no X (antigo Twitter).

O evento, realizado no parque Discovery Meadow, tinha capacidade para 26 000 pessoas. Além do duo norte-americano, o DJ neerlandês Don Diablo participou do show. O The Chainsmokers não se pronunciou sobre o caso até agora. No Instagram, compartilharam um vídeo da apresentação, afirmando: “Caramba, San Jose, esse show foi um caos”.

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Em atividade desde 2012, a dupla de DJs formada por Alexander Pall e Andrew Taggart, ficou conhecida pelas canções de EDM, termo guarda-chuva da música eletrônica para faixas dançantes, tocada em casas noturnas e grandes festivais. O The Chainsmokers passou pelo Brasil pela primeira vez em 2017, no festival Lollapalooza, e retornou em 2023 para uma apresentação no palco principal do The Town.

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