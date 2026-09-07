Show do The Chainsmokers termina com catorze pessoas hospitalizadas nos EUA

Um show do duo de música eletrônica The Chainsmokers nos Estados Unidos acabou com catorze pessoas levadas ao hospital, na última sexta-feira, 4. A polícia afirmou que alguns dos atendidos foram tratados com “suspeita de intoxicação alcoólica e problemas relacionados a drogas”. O estado de saúde dos pacientes não foi divulgado.

A apresentação foi realizada em São Jose, na Califórnia. O primeiro atendimento foi feito cerca de 20h, no horário local. “O Corpo de Bombeiros de San Jose solicitou imediatamente uma força-tarefa de ambulâncias, duas unidades adicionais de suporte avançado de vida e um chefe de batalhão para gerenciar o incidente e fornecer recursos médicos adicionais. Um total de catorze ambulâncias responderam à ocorrência e catorze pacientes foram transportados para hospitais locais”, compartilhou a instituição em postagem no X (antigo Twitter).

O evento, realizado no parque Discovery Meadow, tinha capacidade para 26 000 pessoas. Além do duo norte-americano, o DJ neerlandês Don Diablo participou do show. O The Chainsmokers não se pronunciou sobre o caso até agora. No Instagram, compartilharam um vídeo da apresentação, afirmando: “Caramba, San Jose, esse show foi um caos”.

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Em atividade desde 2012, a dupla de DJs formada por Alexander Pall e Andrew Taggart, ficou conhecida pelas canções de EDM, termo guarda-chuva da música eletrônica para faixas dançantes, tocada em casas noturnas e grandes festivais. O The Chainsmokers passou pelo Brasil pela primeira vez em 2017, no festival Lollapalooza, e retornou em 2023 para uma apresentação no palco principal do The Town.