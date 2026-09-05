Show de ex-marido de Megan Fox não empolga público no Palco Mundo: Rock in Rio
Machine Gun Kelly reage a público morno neste sábado, 5
Machine Gun Kelly reagiu à recepção ainda tímida do público durante seu show no Rock in Rio, neste sábado, 5. Em um momento em que a plateia não parecia tão animada, o cantor afirmou que, “mesmo se o público não o amar, ele ama a todos”. Pouco depois, a resposta mudou e os fãs passaram a embarcar com mais entusiasmo na apresentação do americano.
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