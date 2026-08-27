Show de Elton John no Rio em 1995 será exibido gratuitamente em cinemas do país

A gravação do show que Elton John apresentou no Rio de Janeiro em 1995 será exibida em cinemas da cidade maravilhosa e de São Paulo na próxima segunda-feira, 31, uma semana antes de sua apresentação triunfal no Rock in Rio — última vez que o ícone de 79 anos virá a trabalho para o Brasil.

As sessões acontecem às 20h simultaneamente no Shopping Jardim Sul da capital paulista e no UCI New York City Center da Barra da Tijuca. Fãs devem se inscrever no site oficial do artista para ter acesso aos ingressos gratuitos.

O filme foi gravado em 25 de novembro de 1995, quando Elton reuniu mais de 40 000 espectadores no Estádio do Flamengo graças à turnê Made in England, organizada como parte da divulgação do disco homônimo. Na ocasião, o pianista extravagante cantou grandes sucessos da carreira como I’m Still Standing, Daniel, Don’t Let the Sun Go Down on Me, Bennie and the Jets, Rocket Man, Your Song e Can You Feel the Love Tonight, faixa vencedora do Oscar que havia sido lançada no ano anterior como parte da trilha sonora de O Rei Leão.

Em 7 de setembro, Elton apresenta seu show de despedida no palco do Rock in Rio, após quase seis décadas de carreira e a consagração de uma influência cultural imensurável, que passa por tendências de comportamento e a filantropia. Antes dele, Gilberto Gil, Jon Batiste, Luísa Sonza e Roberto Menescal dão as caras no Palco Mundo, o principal do evento. Confira os horários dos shows aqui.

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