Sharon Stone recria cena icônica de ‘Instinto Selvagem’; confira

A atriz Sharon Stone recriou a icônica cena de interrogatório que a marcou em Instinto Selvagem em um ensaio para a Elle Espanha. No registro, Sharon aparece sem calças e usando apenas um sobretudo verde, em uma alusão ao momento em que Stone surge sem calcinha com a antagonista Catherine Tramell no original de 1992.

Embora o momento tenha cristalizado a carreira de Stone em Hollywood, a atriz afirma já ter refletido sobre os efeitos em sua carreira e vida pessoal. “Isso me tornou um ícone, mas não me trouxe respeito. Mas eu faria isso de novo? Não podemos fazer essas escolhas na vida. Eu não participo do mundo de fantasia dessa forma”, disse ela, em uma entrevista anterior ao Business Insider.

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