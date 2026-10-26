Sharon Osbourne fala sobre a saudade de Ozzy: ‘Impossível superar’

Sharon Osbourne ainda encontra maneiras de estar perto de Ozzy Osbourne mesmo após a morte do cantor, em julho de 2025. Em entrevista à BBC, publicada nesta segunda-feira, 26, a viúva contou que visita diariamente o túmulo do marido, sepultado na propriedade da família, em Buckinghamshire, na Inglaterra, e falou sobre a dificuldade de seguir em frente depois de perder o companheiro.

“Eu perdi o amor da sua vida, então não acordo e simplesmente e digo: ‘Estou bem agora. Estou curada’. É impossível superar, mas aprendi a conviver com a dor, e é isso que estou tentando fazer”, afirmou Sharon. Para ela, preservar a proximidade com Ozzy também significa escolher um lugar de descanso longe da atenção de seus fãs.

“Não havia como eu colocar Ozzy em um cemitério público. Vi o que acontece com outras pessoas conhecidas. Não há paz, porque fãs querem ir até lá e prestar suas homenagens. Eu queria que Ozzy pudesse descansar”, explicou.

Da própria casa, Sharon consegue ver o local onde o marido foi sepultado. Ao ser perguntada se vai até o túmulo, confirmou que o faz diariamente: “Claro, todos os dias. Consigo vê-lo da minha janela”.

Continua após a publicidade

A memória dos últimos momentos juntos também permanece viva. Na noite anterior à morte, Ozzy acordou durante a madrugada e pediu dois beijos e um abraço apertado. Sharon atendeu aos pedidos sem saber que seriam algumas de suas últimas demonstrações de carinho.

“Conversamos durante a noite. Ozzy tinha acordado e me pediu dois beijos, e eu dei. Depois, disse: ‘Me abrace, me abrace forte’, e eu o abracei”, relembrou. Na manhã seguinte, ela foi chamada às pressas para ir aonde o marido estava. “Corri para baixo, e foi isso”, contou sobre o instante em que soube que algo havia acontecido.

Continua após a publicidade

A morte veio após anos de problemas de saúde, mas Ozzy ainda conseguiu subir ao palco uma última vez com o Black Sabbath, poucas semanas antes de morrer. Segundo a BBC, o cantor havia sofrido uma fratura nas vértebras após uma queda e contraído sepse durante uma internação.

O canal VEJA+ TV está disponível hoje no YouTube, pelo sistema Fast TV na Samsung TV Plus (2059), no LG Channels (126) e no TCL Channel (10031), e nas plataformas Roku e NxTV. O mesmo conteúdo entra no ar também no site de VEJA.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial