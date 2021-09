‘Shang-Chi’ impulsiona bilheteria brasileira e surpreende nos EUA

O primeiro super-herói asiático da Marvel chegou aos cinemas americanos nesse final de semana e teve um desempenho acima das expectativas. Segundo dados da Comscore, Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis arrecadou 71,4 milhões de dólares nos primeiros três dias de exibição, a segunda melhor estreia da pandemia, atrás apenas de Viúva Negra, que embolsou 80,3 milhões de dólares no mesmo período. Lançado durante o feriado do dia do trabalho americano, o longa ainda se tornou a melhor estreia da história nesta data, destronando o terror Halloween, que detinha o posto desde 2007.

No Brasil, a produção arrebanhou sozinha meio milhão de espectadores às salas e impulsionou a bilheteria dos cinemas nacionais — o fim de semana se aproximou de 800.000 espectadores contra 492.000 da semana anterior. After – Depois do Desencontro e Patrulha Canina – O Filme ajudaram neste número, ocupando o segundo e o terceiro lugar entre os mais vistos no país entre quinta e domingo.

Originalmente programado para estrear em fevereiro, Shang-Chi está sendo exibido com exclusividade nos cinemas, o que animou os empresários do ramo, descontentes com a estreia simultânea de Viúva Negra no streaming. A expectativa era que o longa arrecadasse entre 45 e 50 milhões de dólares nos Estados Unidos, mas a previsão se mostrou pessimista. Globalmente, o longa atingiu a marca de 139,7 milhões de dólares sem a bilheteria chinesa — um dos principais mercados da Marvel, que ainda não tem estreia prevista para o longa cuja história se passa no país. Com exibição exclusiva nos cinemas por 45 dias, e sem grandes lançamentos à frente para competir por público, a expectativa é de que as cifras subam nas próximas semanas, o que pode representar uma “prova de fogo” para a Marvel, que vê no lançamento um termômetro para a retomada cinematográfica.

Estrelado por Simu Liu, o longa conta a historia de Shang-Chi (Simu Liu), um jovem chinês criado pelo pai sem contato com o mundo como parte de um treinamento para se tornar um mestre de artes marciais. Quando fura a bolha de sua criação, ele percebe que os objetivos do mentor não eram tão nobres quanto pensava, e decide seguir o seu próprio caminho. Além do herói chinês, completam o pódio da semana na bilheteria americana o terror A Lenda de Candyman, que arrecadou 10,5 milhões de dólares em sua segunda semana de exibição, e a comédia tecnológica Free Guy, também da Disney, com 8,7 milhões de dólares.