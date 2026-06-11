Shakira, presa no roteiro da Fifa, abre a Copa no México

Shakira abriu a Copa do Mundo de 2026 nesta quinta-feira, 11, no México, em uma cerimônia grandiosa, mas engessada pelo roteiro da Fifa. A cantora colombiana subiu ao palco do Estádio Azteca, na Cidade do México, para apresentar Dai Dai, música oficial do Mundial, ao lado do nigeriano Burna Boy, antes da partida entre México e África do Sul.

Apesar da expectativa em torno da volta de Shakira ao imaginário musical das Copas, a apresentação teve pouco espaço para improviso ou espontaneidade. A artista, que marcou a história do torneio com Waka Waka (This Time for Africa), em 2010, apareceu coreografada e cercada pela estética protocolar que costuma acompanhar os grandes eventos da entidade.

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