Mais do que uma tradição, as músicas temáticas têm se tornado uma vertente comercial indissociável à Copa do Mundo — o que a Fifa deixou claro nesta sexta-feira, 5, ao lançar a coletânea Official FIFA World Cup 2026 Album nos serviços de streaming, punhado de 18 faixas pensadas para embalar os jogos que ocorrem na América do Norte entre 11 de junho e 19 de julho. A lista de músicas pensadas para o próximo mês, contudo, não para por aí. Confira cinco das melhores:

It Only Takes One Lion, de Belle and Sebastian

Depois de 28 anos fora do campeonato, a Escócia conseguiu derrotar a Dinamarca nas eliminatórias e garantir espaço na Copa do Mundo 2026. A reviravolta pegou desprevenido o cantor e compositor Stuart Murdoch, líder do grupo Belle and Sebastian, que acompanha os altos e baixos do time há meio século. Eufórico, ele compôs este hino para a seleção por conta própria, muito diferente da textura eletrônica que costuma embalar o evento. A faixa é fiel ao estilo de composição que consagrou a banda, com refrão cativante e letras bem-humoradas, que antecipam “um tango com o Brasil” e até admitem sobre os jogadores: “Vocês nos deram esperança / vocês nos deram desespero”.

Goals, de Lisa, Anitta e Rema

A partir de um trocadilho em inglês — “goal” pode se referir tanto ao gol de uma partida de futebol, quanto a objetivos pessoais —, a música oficial da Fifa celebra uma noitada entre amigas por meio de uma letra simples e repetitiva que jamais chamaria atenção, não fosse a produção dinâmica, que bebe do funk brasileiro e do Afrobeat característico do nigeriano Rema. O som sincrético espelha a boa fase criativa de Anitta, que tem saído da caixa desde o disco Equilibrium.

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Mama Wa’ (The Blue Wave), de Jeon

Não só a Escócia surpreendeu sua população ao conseguir uma vaga no campeonato. A seleção de Curaçao conseguiu passar das eliminatórias pela primeira vez em 2026, e o país caribenho é o menor a figurar nesta edição da Copa, com uma população de cerca de 186.000 habitantes. O arubano Jeon canta letras na língua crioula papiamentu e demonstra certa familiaridade com sons brasileiros.

Dai Dai, de Shakira e Burna Boy

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Indissociável da Copa do Mundo desde que transformou Waka Waka em um dos maiores hits de sua carreira, Shakira lançou mais uma faixa onomatopeica para a edição de 2026. O brilho não é o mesmo daquele primeiro sucesso, mas a tentativa ainda é mais espirituosa do que muitas das outras faixas oficiais da federação.

KIRA, de Ado

E se os jogadores da seleção japonesa fossem guerreiros superpoderosos de um anime? O clipe oficial de KIRA é tão energético e detalhado, que fica difícil não ter vontade de assistir a uma série completa com a premissa. O refrão pulsante trata a camiseta oficial da seleção como uma armadura e tem tudo para motivar os atletas e torcedores do país — assim como os estrangeiros.

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