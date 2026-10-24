Severino ameaça Mirinho: confira resumo de A Nobreza Do Amor neste sábado, 24/10
Resumo da novela das 6 da Globo, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.
Capítulo 182 – dia 24, sábado
Aderbal nega a Ana Maria que Casemiro tenha feito um testamento em seu cartório, a fim de chantagear Mirinho. Severino ameaça Mirinho, e Graça se preocupa. Caetana e Ana Maria deduzem que Sebastião tenha escrito o testamento de Casemiro, e o advogado confirma. Ana Maria, Caetana e Graça obrigam Mirinho a devolver as promissórias das terras de Tonho. Jendal, Alika, Niara, Tonho e Omar se aproximam do porto de Lisboa. Graça conhece Mauro. Mirinho reage ao saber que Onildo partiu para Batanga. Bartô recebe o governador do Estado, e Viriato e o bispo de Natal desmentem os supostos milagres de Veneranda. Campbell alerta Binta sobre a mudança nas negociações entre Inglaterra e Batanga. Menemi acolhe o povo de Batanga. Jendal anuncia a Alika que em breve estarão em Batanga.