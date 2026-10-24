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Cultura

Severino ameaça Mirinho: confira resumo de A Nobreza Do Amor neste sábado, 24/10

Resumo da novela das 6 da Globo, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 out 2026, 06h00
Nicolas Prattes como Mirinho em 'Nobreza do Amor'
Nicolas Prattes como Mirinho em 'Nobreza do Amor' (TV Globo/Divulgação)
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Severino ameaça Mirinho: confira resumo de A Nobreza Do Amor neste sábado, 24/10 Priorize VEJA no Google

Capítulo 182 – dia 24, sábado

Aderbal nega a Ana Maria que Casemiro tenha feito um testamento em seu cartório, a fim de chantagear Mirinho. Severino ameaça Mirinho, e Graça se preocupa. Caetana e Ana Maria deduzem que Sebastião tenha escrito o testamento de Casemiro, e o advogado confirma. Ana Maria, Caetana e Graça obrigam Mirinho a devolver as promissórias das terras de Tonho. Jendal, Alika, Niara, Tonho e Omar se aproximam do porto de Lisboa. Graça conhece Mauro. Mirinho reage ao saber que Onildo partiu para Batanga. Bartô recebe o governador do Estado, e Viriato e o bispo de Natal desmentem os supostos milagres de Veneranda. Campbell alerta Binta sobre a mudança nas negociações entre Inglaterra e Batanga. Menemi acolhe o povo de Batanga. Jendal anuncia a Alika que em breve estarão em Batanga.

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