Seu Jorge sofre ataques racistas em show em Porto Alegre

O cantor Seu Jorge sofreu ataques racistas durante um show no Grêmio Náutico União, em Porto Alegre, na sexta-feira, 14. Os ataques ocorreram após um discurso contra a redução da maioridade penal e a defesa dos negros nas comunidades. O artista convidou também um jovem negro para tocar cavaquinho no palco.

Da plateia, algumas pessoas gritaram “vagabundo” e “safado” e outras imitaram um macaco quando Seu Jorge retornou ao palco para encerrar o show. A VEJA, a assessoria de imprensa do artista afirmou que ele não irá se manifestar sobre o assunto. O Grêmio Náutico União também não se posicionou sobre o assunto. A apresentação de Seu Jorge ocorreu para celebrar a inauguração do Salão União, do Grêmio, na sede Alto Petrópolis, em Porto Alegre.

Racismo pesado no @gremionauticounião Da Tati Suarez:

"No Brasil sofro racismo desde que nasci."

Seu Jorge

Infelizmente acaba de sofrer mais um em seu show,em Porto Alegre,

vaias e ofensas na plateia com imitações de macacos.

Quem vai a um show para ofender o cantor e seus músicos?a que nível de barbárie chegamos… — Luísa Azevedo (@LusaAzevedo6) October 16, 2022

Ontem à noite, Seu Jorge fez show em jantar de reinauguração de um dos espaços do Grêmio Náutico União, em Porto Alegre. Segue o relato de mais um caso isolado do Mississipi brasileiro: pic.twitter.com/T8ddtMDXQn — Viaro🚩 (@Prof_Viaro) October 15, 2022