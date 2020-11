Sete artistas famosos que apoiam Donald Trump para presidente

Nesta terça-feira, 3, os americanos vão às urnas para escolher o próximo presidente dos Estados Unidos. No páreo está Donald Trump, que busca a reeleição, contra o ex-vice presidente Joe Biden. A maioria dos artistas americanos se manifestou a favor de Biden, que também lidera as pesquisas de opinião. Sempre foi uma tendência natural da classe, aliás, abraçar liberais como o candidato do Partido Democrata. Contudo, alguns artistas nadam contra essa corrente – como os músicos Gene Simmons e Kanye West, que são apoiadores fervorosos do republicano Trump.

Confira a seguir sete artistas americanos que apoiam Trump:

GENE SIMMONS

Dono de uma língua de 18 centímetros, o líder e baixista do Kiss, Gene Simmons, disse à revista Rolling Stone em 2019 que Donald Trump seria “bom para o sistema político”. O cantor também apoiou a proposta do atual presidente de construir um muro na fronteira dos Estados Unidos com o México. “O Papa disse que o muro é cruel, mas é interessante que no Vaticano existe um muro. Eles não querem que as pessoas de fora entrem no Vaticano”, disse em uma entrevista. Simmons também participou do reality show O Aprendiz – Celebridades, derivado do programa de sucesso que Donald Trump apresentou durante vários anos. “A política nunca mais foi a mesma. Gostemos ou não, o presidente a mudou”, completou.

50 CENT

No final de 2019, o rapper, ator e produtor 50 Cent apoiou publicamente Donald Trump em post numa rede social, criticando também o plano de impostos de Joe Biden. “Eu não me importo se Trump não gosta de pessoas pretas. Sessenta e dois por cento de vocês estão malucos”, escreveu ele na legenda de uma foto, referindo-se ao índice de desaprovação do governo Trump em certo momento. Em outra ocasião, escreveu: “Mas que mer**. Vote em Trump”.

KANYE WEST

O rapper Kanye West se lançou candidato a presidente dos Estados Unidos este ano, mas no passado declarou inúmeras vezes seu apoio a Donald Trump e até fez fotos usando o boné “Make America Great Again”, lema da campanha de Trump. A candidatura de West, por sinal, foi apontada como uma tática de diversionismo para dividir votos dos negros no democrata Joe Biden e ajudar Trump. Em entrevista, quando questionado sobre sua candidatura, ele simplesmente respondeu ao repórter: “Não vou discutir com você. Jesus é rei”. West já foi diagnosticado com transtorno bipolar e faz declarações confusas e desconexas. Recentemente, disse que estaria “tirando o boné vermelho da cabeça”, mas mantendo um bom relacionamento com o presidente.

AZEALIA BANKS

Em 2016, a rapper Azealia Banks postou no Twitter que votaria em Donald Trump para presidente. Na ocasião, escreveu que Trump era o único que realmente teria coragem de impulsionar os grandes negócios. Quando Trump venceu, ela escreveu: “Agora que a vaca perdeu de vez, vamos mandá-la de volta ao pasto”, referindo-se de modo indelicao à derrotada Hillary Clinton. Em 2020, ela continuou eleitora de Trump, postando mais uma vez sua preferência nas redes sociais. “Desculpem pessoal, mas parece que meu voto vai ser Trump 2020”, seguida de outros tuítes repletos de termos impublicáveis.

MIKE TYSON

O ex-campeão de boxe peso-pesado Mike Tyson declarou em 2015, antes mesmo da primeira eleição de Donald Trump, que o empresário deveria ser presidente dos Estados Unidos. Na ocasião, a entrevistadora perguntou a Tyson se ele votaria em Trump e o pugilista respondeu que sim. “Vamos tentar algo novo. Vamos administrar a América como uma empresa, onde as cores não importam e quem mereça o trabalho, leve o trabalho”, completou. O apoio de Tyson não é uma surpresa. Trump já promoveu diversas diversas lutas de Tyson nos anos 1980 e 1990 em seus cassinos.

CLINT EASTWOOD

Clint Eastwood sempre declarou que era eleitor do Partido Republicano, o mesmo de Trump. Em 2012, por exemplo, ele apoiou o candidato Mitt Romney, comparecendo inclusive à convenção nacional do partido. Na primeira campanha de Trump, falou publicamente a favor do então candidato. Na ocasião, disse que escolheria Trump em vez de Hillary Clinton. Ele declarou à revista Esquire que “Trump estava no caminho certo porque secretamente todo mundo está cansado do politicamente correto”. Porém, na campanha atual, Eastwood não afirmou publicamente seu apoio a nenhum candidato.

STEPHEN BALDWIN

O irmão mais novo da família Baldwin (e pai da mulher de Justin Bieber, Hailey Bieber), Stephen Baldwin, é um apoiador de longa data de Donald Trump. Com isso, cria uma divertida polarização em família: seu irmão, o grande Alec Baldwin, é um crítico feroz de Trump e dono de uma das esquetes mais divertidas do humorístico Saturday Night Live, em que interpreta o presidente americano. Stephen, no entanto, já deu diversas declarações de apoio a Trump e disputou o programa O Aprendiz – Celebridade. O ator já disse que gosta do fato de Trump “não se importar com o que as outras pessoas pensam” e ressaltou que ele “não é um político”.