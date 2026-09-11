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Cultura

Sesc oferece shows gratuitos de Caetano Veloso, Seu Jorge e Péricles

Parte da comemoração de oitenta anos da instituição, apresentações começam nesta sexta-feira, 11

Por Lucas Almeida 11 set 2026, 12h06 | Atualizado em 11 set 2026, 13h37
Três cantores brasileiros: Péricles, de barba grisalha e terno listrado, com a mão na orelha; Caetano Veloso, sorrindo e cantando no microfone sob luzes brilhantes; e Seu Jorge, de camisa estampada, olhando para frente
Péricles (à esq.), Caetano Veloso (centro) e Seu Jorge (à dir.) (@pericles/@caetanoveloso/@seujorge/Instagram)
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O Sesc celebra oitenta anos de criação neste domingo, 13. Como parte das comemorações, serão realizados shows gratuitos em diversas unidades do país a partir desta sexta-feira, 11. A atração principal será Caetano Veloso, em Taguatinga, região administrativa do Distrito Federal. O cantor baiano fará uma única apresentação em 13 de setembro, a partir das 20h, organizada pelo Sesc-DF.

A programação de aniversário, que ainda contará com nomes como Seu Jorge e Péricles, também inclui teatro, dança e recreação infantil. Em São Paulo, se apresentam Rashid, Rosa Passos e Eliana Pittman.

No Norte, Paula Toller se apresenta em Palmas, enquanto Péricles e Xande de Pilares se apresentam em Manaus. Na região Centro-Oeste, Samuel Rosa comanda a festa em Campo Grande.

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No Nordeste, Seu Jorge se apresenta em Maceió, em Alagoas, Oswaldo Montenegro estará em São Luís e Marcelo Jeneci, em Feira de Santana, na Bahia. Na região Sul, Renato Teixeira subirá ao palco em Florianópolis.

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O Sesc está presente em 341 municípios de todas as regiões do Brasil. Além disso, a instituição conta com uma rede nacional de turismo, com 38 hotéis e pousadas distribuídos por vinte estados. A programação completa e informações sobre ingressos estão disponíveis no site do Sesc de cada estado.

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