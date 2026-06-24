Sesc leva à Flip 2026 programação inspirada no conceito de “Grande Sertão Veredas”

A programação do Sesc na 24ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), que acontece de 22 a 26 de julho de 2026, será guiada pelo conceito de Veredas, compreendido como metáfora dos múltiplos caminhos que conectam literatura, cultura, território e transformação social. A proposta também dialoga com duas importantes efemérides: os 80 anos do Sesc e os 70 anos da publicação de “Grande Sertão: Veredas”, obra-prima de João Guimarães Rosa que segue influenciando gerações de leitores e escritores.

O escritor Itamar Vieira Junior abre a programação, na quinta-feira (23/07), com a palestra 70 anos Grande sertão: veredas, propondo uma reflexão sobre a atualidade e a potência literária da obra, abordando a força inventiva da linguagem rosiana, seus impactos na literatura brasileira e as múltiplas leituras que o romance continua a suscitar.

Ainda na temática de Veredas, Paulo Freire, violeiro, compositor e pesquisador da cultura popular brasileira que viveu no sertão do Urucuia, região que inspirou João Guimarães Rosa a escrever seu romance, apresentará o espetáculo “Viola, Rosa e Sertão”, na quinta-feira (23/07), às 17h30. O narrador Wilson Jequitibá conduzirá o público por narrativas inspiradas no universo de “Grande Sertão: Veredas” em uma contação de histórias que convida os ouvintes de todas as idades a atravessar paisagens poéticas e simbólicas onde o real e o mítico se entrelaçam, celebrando a potência da palavra falada. A contação acontece quinta (23/07) e sexta-feira (24/07), às 10h30.

Também dentro do contexto de Veredas, o escritor, poeta e performer Fausto Fawcett, apresentará uma palestra-performance que perpassa a obra de João Guimarães Rosa ativando a literatura como rito, o som como pensamento e a imagem como expansão crítica. A apresentação será na quinta-feira (23/07), às 15h.

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A programação do Sesc contará ainda com café literário com os vencedores do Prêmio Sesc de Literatura 2025; mesa de conversa sobre clubes de leitura e práticas coletivas; discussão sobre o impacto dos podcasts e das plataformas digitais na circulação da literatura, entre outros.

O Sesc na Flip 2026 convida o público a percorrer caminhos de descoberta, reflexão e troca, fortalecendo a literatura como instrumento de formação, convivência e transformação social, reafirmando o compromisso da instituição com a democratização do acesso à cultura.