Sesc 504 Sul recebe mostra gratuita com produções premiadas de diretoras alemãs

A partir de 10 de novembro, o Sesc Estação 504 Sul exibe gratuitamente a mostra de cinema “Elas dirigem 2026. Edição Brasília”, com cinco produções premiadas de diretoras alemãs. O festival é resultado de uma parceria entre a Embaixada da Alemanha no Brasil, o Goethe-Zentrum Brasília e o Sesc-DF.

A programação apresentará os filmes Dois para Um, Karla, Esmurrando o Mundo, Elaha e Quando Voltará a Ser Como Nunca Foi. As produções transitam entre comédia e drama, abordando temas da sociedade alemã como a reunificação do país, amadurecimento, dinâmicas familiares e a busca por autonomia.

O conselheiro para Assuntos de Imprensa e Cultura da Embaixada da Alemanha, Christoph Oversohl, destaca que o cinema é um instrumento de debate social. “Ao celebrarmos a direção feminina, estamos não só reconhecendo o talento de grandes cineastas, mas também promovendo a equidade e dando voz àquelas que transformam suas realidades e suas lutas em arte”, afirma.

As sessões diárias ocorrem de 10 a 14 de novembro, sempre às 18h30, com entrada franca.