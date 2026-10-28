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Cultura

Sesc 504 Sul recebe mostra gratuita com produções premiadas de diretoras alemãs

Evento fruto de parceria com a Embaixada da Alemanha exibe cinco longas entre 10 e 14 de novembro em Brasília

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 out 2026, 18h30
Jovem mulher de cabelos escuros sorri para a câmera enquanto carrega uma criança nas costas, em uma calçada. Ao fundo, edifícios com janelas e persianas verdes, e um gramado.
Registro do longa "Elaha", uma das atrações da mostra (.//Divulgação)
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A partir de 10 de novembro, o Sesc Estação 504 Sul exibe gratuitamente a mostra de cinema “Elas dirigem 2026. Edição Brasília”, com cinco produções premiadas de diretoras alemãs. O festival é resultado de uma parceria entre a Embaixada da Alemanha no Brasil, o Goethe-Zentrum Brasília e o Sesc-DF.

A programação apresentará os filmes Dois para Um, Karla, Esmurrando o Mundo, Elaha e Quando Voltará a Ser Como Nunca Foi. As produções transitam entre comédia e drama, abordando temas da sociedade alemã como a reunificação do país, amadurecimento, dinâmicas familiares e a busca por autonomia.

O conselheiro para Assuntos de Imprensa e Cultura da Embaixada da Alemanha, Christoph Oversohl, destaca que o cinema é um instrumento de debate social.Ao celebrarmos a direção feminina, estamos não só reconhecendo o talento de grandes cineastas, mas também promovendo a equidade e dando voz àquelas que transformam suas realidades e suas lutas em arte”, afirma.

As sessões diárias ocorrem de 10 a 14 de novembro, sempre às 18h30, com entrada franca.

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